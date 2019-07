Hochstadt am Main vor 1 Stunde

Drogen

Neuer Versuch, letzte Chance: Viktors Weg aus der Sucht

Viktor will raus aus der Sucht. Es ist nicht der erste Versuch, aber möglicherweise seine letzte Chance: Mit eisernem Willen und einem strukturierten Leben will er in Hochstadt seine Entwöhnung endlich erfolgreich abschließen. Wir haben ihn besucht.