Musikverein entführt in andere Welten

Wer dem tristen, kalten Novemberwetter entrinnen wollte, tat gut daran, sich am nach Marktzeuln aufzumachen. In der TSV-Turnhalle wurde man bei wohlig-warmen Temperaturen und professioneller Licht -und Bühnentechnik in eine andere Welt entführt. Mit Musikstücken aus allen Erdteilen.

Der Musikverein hatte anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zu einem Konzert der Superlative eingeladen. Beeindruckend war vor allem, was das Nachwuchsorchester Hochstadt-Marktzeuln unter Leitung von Christian Stenglein auf die Beine stellte. Mit Stücken wie "Shine" und "Drums of Corona" musizierte der Nachwuchs gekonnt und harmonisch. Mit "Starwars" durfte man sich sogar in die unendlichen Weiten des Weltalls beamen lassen . Die sphärischen Klänge dieses Stückes verstand die Jugend bestens darzustellen. Deutlich wurde hier die hervorragende Nachwuchsarbeit der beiden Musikvereine Hochstadt und Marktzeuln. Lucy Backert moderierte kompetent jedes Werk der Nachwuchskapelle in der vollbesetzten Turnhalle.

Wer nur Blasmusik im herkömmlichen Sinne erwartet hatte, wurde eines besseren belehrt. Mit einem breit gefächerten Repertoire aus sämtlichen Sparten der Musik. Zünftig ging es mit der 2018 gegründeten Formation "Böhmische Kraft" weiter. War eben noch die schick in schwarz gekleidete Jugend zu bewundern, so wurde sie nun von der neuesten Formation des Vereines mit Lederhosen und strammen Waden abgelöst. Mit dem "Erzherzog-Albrecht-Marsch" und der "Fuchsgrabenpolka" verwandelte sich die Turnhalle in ein stimmungsvolles Bierzelt. Da wurde eifrig mitgeschunkelt, geklatscht und gesungen, so dass noch als Zugabe "Auf der Vogelwiese" angestimmt wurde.

Das Hauptorchester des Musikvereins zeigte sein Können unter anderen mit "Olympic Spirit" und der "Forrest Gump Suite". Berührend war die Übergabe des Dirigentenstabes des nun ehemaligen Dirigenten Stephan Hacker an den aktuellen Orchesterleiter Christian Stenglein. Dieser dirigierte schließlich noch "Sa Mùsica" und "Mount Everest".

Von der epischen Schönheit des höchsten Berges der Welt wurde es afrikanisch. Temperamentvoll und rythmisch wurde "Kongolela" gespielt. Das Publikum war begeistert. Mit diesem mitreißenden Stück wollte der Musikverein eigentlich seine Vorstellung beenden. Doch das Publikum wollte noch mehr. Mit frenetischem Applaus und Standing Ovations forderte es eine Zugabe ein. So brillierte Solist Klaus Sünkel mit seiner Posaune. Vielfach erprobt an allen möglichen Orten der Erde durfte an "Matrimony" auch das Zeulner Publikum Gänsehautfeeling erleben. Mit "Abendmond" zauberte das Hauptorchester zum endgültigen Schluss noch Besinnlichkeit und Ruhe in die Herzen der Zuschauer.

Mit einem Festkommers im Januar und der Herausgabe der Chronik des Musikvereins sowie dem Musikfest an Fronleichnam wurde das Jubiläumsjahr gefeiert. Dieses Konzert war nun der krönende Abschluss des Festjahres. In regelmäßigem Turnus wird es auch künftig Konzerte des Musikvereines geben. Der ehemalige Erste Vorsitzende Heinz Fischer erklärte stolz, das dieser grandiose Konzertabend von allen aktiven Musikern nur mit viel Idealismus, Engagement und Zeit möglich war.