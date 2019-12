Musik und Spiel begeistern Publikum in Modschiedel

Mit dem Stück "Away in a manger" eröffneten die "Blasebälger" unter der Leitung von Steffi Herold den Reigen das Programm. Mit "Swallow" aus dem Film "A star was born" zeigten die jungen Musiker ihr Können. Getragen von den warmen Tönen der Tuba gelang es der kleinen Truppe, die Emotionalität des Stückes voll zu erfassen. Auch der dritte Beitrag, das walisische Weihnachtslied "Deck the hall", machte Lust auf mehr.

Die Jungen und Mädchen des "Hauses für Kinder" zeigten ein bezauberndes Weihnachtsspiel über Rudolf, dem Rentier.

Zurücklehnen und genießen

"Ave verum corpus" von Wolfgang Amadeus Mozart intonierte die sehr gut vorbereitete Hauptkapelle unter ihrem Dirigenten Wolfgang Reißer. Zurücklehnen und genießen hieß es beim Welthit "Sound of silence" von "Simon and Garfunkel" oder bei "Let it go" aus dem Animationsfilm "Die Eisköningin". Festlicher geriet das Potpourri "Alpenländische Weisen".

In der Moderation machte Andrea Pitterich auf die eigentlich traurigen Umstände des Liedes "Von guten Mächten" aaufmerksam, das der NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer 1944 im Gefängnis geschrieben hatte.

Mal feierlich, mal flott waren die Musiker beim Medley "Happy christmas" unterwegs. Über die Liebe, die blüht wie eine Rose, geht es in dem Song "The rose". Die träumerische Einleitung von Trompeten und Hörnern wurde herrlich weitergeführt.

Besondere Zugabe

Natürlich durfte am Ende eine Zugabe nicht fehlen, und die hatte es in sich. Beim Hymnus "Highland cathetral", der als heimliche Nationalhymne Schottlands gilt, erreichten die Musiker ein sagenhaftes Klangbild. Mit dem gemeinsamen gesungenen "O du fröhliche" endete der Abend.