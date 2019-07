Musik bewegte die Köpfe, Pinsel und Stifte von Schülern aus dem Kreis Lichtenfels

Auch in diesem Jahr ist die Ausstellung der Siegerbilder des Internationalen Jugendwettbewerbs der Volks - und Raiffeisenbanken etwas Besonderes. 4567 Kinder und Jugendliche von 36 Schulen aus dem Geschäftsgebiet der drei Genossenschaftsbanken Raiffeisen-Volksbank Bad Staffelstein eG, VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG und Raiffeisenbank Obermain Nord eG waren der Einladung gefolgt und haben ihre künstlerischen Arbeiten eingereicht. In einer Ausstellung bei Regens-Wagner Burgkunstadt im Saale München werden nun die 69 Siegerbilder gezeigt.

Das Thema "Musik bewegt" wurde bei der feierlichen Eröffnung nicht nur in Gemälden, sondern auch musikalisch interpretiert. So waren von der Musikschule Altenkunstadt die zwei jungen Musiker Lena und Marc Lipis mit der Leiterin der Musikschule, Larissa Eggloff, anwesend und begleiteten diese Vernissage festlich. Die örtlichen Gewinner des 49. "Jugend creativ"-Wettbewerbes wurden in vier Altersgruppen ermittelt: "Laute erzeugen und erleben" lautete die Aufgabenstellung für die 1. bis 4. Schulklassen. Für die 5. bis 9. Schulklassen hieß es: "Klänge und Stimmungen". "Welt der Musik" war die Aufforderung an die Altersgruppe 10. bis 13. Schulkasse, ihre Kreativität unter Beweis zu stellen. Eine zwölfköpfige Jury aus Lehrern, Künstlern und Fotografen ermittelte die Siegerbilder.

Entsprechend gewürdigt

Stellvertretender Kreisverbandvorsitzender der Banken, Michael Lieb, Bad Staffelstein, stellte die Aufgaben und Anforderungen noch einmal dar. Die Schüler sollten, bevor sie sich ans Werk machten, Gedanken über folgende Fragen machen: Wie kann das Thema Musik auf Papier künstlerisch umgewandelt werden? Wie sieht Musik aus? Welche Farben haben Töne? Welche Art von Musik begleitet uns? Wie verbinden sich in der Musik Kulturen und Menschen? An den eingereichten Bildern sei zu sehen, dass die Kinder und Jugendlichen diese Fragen toll umgesetzt haben. Sie ließen den Betrachter teilhaben und entführten ihn in eine persönliche künstlerische Lebenswelt. Eine Bewertung sei immer schwierig und die Jury habe es sich nicht leicht gemacht. Mit der öffentlichen Ausstellung würden die Werke der jungen Künstler entsprechend gewürdigt.

Die Zweite Bürgermeisterin von Burgkunstadt, Ulrike Koch, bezeichnete es als Ehre, diese Ausstellung in Burgkunstadt zu haben. Wenn man die Ergebnisse des diesjährigen Wettbewerbs betrachte, könne man sagen, die jungen Künstler seien dabei regelrecht aufgeblüht. Es sei schön, wenn Kinder ihre Kreativität ausleben könnten. Hier bestätige sich das Zitat des Malers Pablo Picasso "Kunst wäscht den Alltag von der Seele". Die Gesamtleiterin von Regens-Wagner, Sabine Schubert, freute sich darüber, dass die Ausstellung in den Räumen der Einrichtung stattfindet. Die Ausstellung sei eine sehr gute Plattform für die breite Öffentlichkeit. Der Dank von Michael Lieb galt allen, die diese Ausstellung ermöglicht hatten, insbesondere Regens-Wagner und der Weismainer Kunstmalerin Elfriede Dauer, die maßgeblich an der Umsetzung des diesjährigen Konzeptes mitgewirkt hat. Die 69 erfolgreichen Kunstwerke werden noch bis 26. Juli im Saal München bei Regens-Wagner, Burgkunstadt, präsentiert. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 8 bis 19 Uhr. Ab 1. Oktober startet der 50. Internationale Jugendwettbewerb. Das Motto des Wettbewerbes lautet: "Glück ist...".