Müll stört in Weismainer Freizeitanlage

Die ersten schönen Sonnentage bescherten dem Weismainer Wasserspielplatz viele Erholungssuchende und Familien, die dort ihre Freizeit verbrachten. Doch leider hat die schöne Anlage auch eine negative Seite. Es wurde wieder festgestellt, dass besonders in den Abendstunden Vandalismus, Rowdytum und Trinkgelage abgehalten wurden. Das habe wieder zur Folge, dass Verunreinigungen der Sitz- und Spielplatzgeräte sowie des Grillplatzes, Unrat und Belästigung für die Anwohner an der Tagesordnung sind. Mit dieser Problematik befasste sich der Weismainer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Es ist so, dass auch ab und zu vorbeikommende Polizei dem Treiben kein Ende bereiten konnte. Die Handhabe der Ordnungskräfte soll nun gestärkt werden mit dem Erlass einer Spielplatzsatzung, der Entwurf soll in der nächsten Stadtratssitzung präsentiert werden.

Die Frage nach dem Sinn einer solchen Satzung stellte Jochen Schäfer BB (Bürgerblock). Auch wenn eine derartige Satzung beschlossen werde, müsse die Parkplatzsituation überdacht werden. Janine Brunnecker meinte dazu, dass der Weismainer Wasserspielplatz sehr attraktiv und bekannt sei. Es sollten mehr Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen geschaffen werden.

Bürgermeister Udo Dauer führte dazu aus, dass es sich dabei meist um Jugendliche aus anderen Landkreisen handle, die dort ihr Unwesen treiben. Ihrer sei nur schwer habhaft zu werden.

Lerneffekt

Vor einigen Jahren sei eine Säuberungsaktion mit Weismainer Jugendlichen sehr wirksam gewesen; das sei aber sehr schwierig bei auswärtigen jungen Besuchern.

Hans Schott (CSU) machte den Vorschlag, bei dieser geplanten Satzung besonders auf die Vermüllung einzugehen, da dieses Problem auch im ganzen Stadtgebiet Weismains immer wieder auftauche. Bürgermeister Dauer bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit und darum, Personen darauf anzusprechen, die ihren Müll hinterlassen, wo sie gehen und stehen.

Kurz notiert Ausweisung Im Bereich Buckendorf-Ost entstehen voraussichtlich zwei Bauplätze, das Grundstück ist Eigentum der Stadt und liegt zurzeit im Außenbereich.

Genehmigungen Ein Schaf- und Ziegenstall darf in der Gemarkung Buckendorf errichtet werden. Der jetzt gewählte Standort ist über 500 Meter von der nächsten Bebauung entfernt und es gibt keine immissionsschutzrechtlichen Probleme mehr. Für die Erschließung (Wasser, Strom etc.) ist der Bauherr selbst zuständig.

Bereits in der letzten Sitzung hatte der Stadtrat das Einvernehmen für den Ersatzanbau an das Feuerwehrgerätehaus erteilt. Wegen Überschreitung der östlichen Baugrenze hatte das Landratsamt Lichtenfels sein Veto eingelegt. Der Befreiung von den Festsetzungen des angrenzenden Bebauungsplans "Feldteile III" hinsichtlich der Baugrenzen stimmten alle Räte zu.

DSL Als positiv stellte das Weismainer Stadtoberhaupt die Nachricht der Telekom heraus, dass für schnelles Internet eine technische Freischaltung für die Ortschaften Wunkendorf, Neudorf, Frankenberg und Mosenberg erfolgte.

Wettbewerb Erfolgreich war Weismain beim Wettbewerb "Gütesiegel Heimatdorf 2019". Hier werden kleine Städte und Gemeinden für überragende Lebensqualität und Heimatverbundenheit der Bewohner ausgezeichnet. Weismain ist in der Endausscheidung. Eine Kommission wird demnächst Weismain noch genauer unter die Lupe nehmen.

Stadtentwicklung Nach einem Besuch von Architekturprofessor Florian Nagler startete mit Studenten das Semesterprojekt für die Stadtentwicklung in Weismain. Dabei werden auch Gebäude und ihr Nutzungsmöglichkeiten bewertet.

Parksituation Gabi Huber GUB machte auf das Parkplatzproblem im Kastenhof aufmerksam. Es wurde überlegt, die hintere Durchfahrt an solchen Wochenenden von Freitag bis Sonntag offenzuhalten.