Mit Leidenschaft bei der Sache: Erste Führung im Kurpark

Spontanes Programm



Die einzelnen Termine und weitere Infos zu den Führungen finden Sie hier

Unter dem Motto "Kurpark erleben" führt Helga Dressel am kommenden Montag, 23. April, erstmals Gäste durch den Staffelsteiner Kurpark. Die zertifizierte Gästeführerin, vielen bekannt als die "Tomaten-Frau", hatte vor einem Jahr die Idee, Führungen durch ihr Gartenparadies zu leiten. Der Zuspruch war groß - so ist auch der Staffelsteiner Tourismusverein auf sie aufmerksam geworden. "Bereits im September letzten Jahres wurde ich angerufen und gefragt, ob ich Führungen durch den Kurpark leiten möchte", sagt Helga Dressel. Überlegen musste sie da nicht lange. "Ich war sofort davon begeistert", sagt sie.Von April bis Oktober soll jeden Monat eine kostenlose Führung stattfinden - Anmeldungen gibt es nicht. "Ich warte am Haupteingang - wer da ist, ist da." Die Gruppe soll bestenfalls zwischen sechs bis 20 Personen groß sein. Falls keiner kommt, so geht sie eben alleine durch den Kurpark. "Ich gehe selbst mindestens ein- bis zweimal wöchentlich hier spazieren", erklärt Helga Dressel. Aufgeregt vor ihrer ersten Führung sei sie nicht. Sie freue sich auf die Führung und sei "mit voller Leidenschaft" bei der Sache. "Wenn eine Führung ansteht, dann wird daheim alles liegen gelassen", sagt sie lachend.Die Runde beginnt im Uhrzeigersinn mit den Besonderheiten der gepflanzten Bäume und endet mit einem kurzen Ständchen an der Seebühne. "Vielleicht gibt es zwischendrin einen Abstecher zum See", fügt sie hinzu. Das entscheidet sie spontan.Denn die Erlebnisführung wird jedesmal ein bisschen anders ablaufen- je nach Gruppengröße, Alter und Interesse wird sie das Programm an die Gäste anpassen. Ein paar Jahreszahlen habe sie sich zwar notiert, so die Gästeführerin, ein Programmheft brauche sie jedoch nicht. "Ich sage immer: Zahlen vergisst sowieso jeder, aber den Spaß behält man." Und der steht bei ihr klar im Vordergrund.Notizen braucht sie nicht, denn ihr "fällt immer etwas ein". Da die Grundfelderin hier aufgewachsen ist, hat sie viel von der Entwicklung des Kurparks und der Obermain-Therme miterlebt. Außerdem war sie schon immer interessiert an Heimatkunde und an der Natur. "Ich mag einfach die Heimat, die Natur und die Menschen", sagt sie.Eine Stunde reiche da meistens kaum für eine komplette Führung: "Ich könnte früh anfangen und abends aufhören und wäre dann immer noch nicht fertig mit dem Erzählen."Langweilig wird es ihr im Kurpark nie, da ist sich Helga Dressel sicher. Denn sie liebt den schön angelegten Park, mit den verschiedenen Pflanzen, Besuchern und Skulpturen. Dank der sich ständig entwickelnden Natur "sieht der Park jede Woche anders aus".Die regelmäßigen Spaziergänge geben ihr Kraft, auch in den nächsten Jahren Führungen anbieten zu können. "Ich tanke hier immer Energie", erklärt Helga Dressel. Ein Ende sei vorerst nicht in Sicht. Falls doch, so werde die Gästeführerin mit Sicherheit trotzdem den Weg in den Kurpark finden.