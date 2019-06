Ein Hund ist bereits am vergangenen Donnerstag (06.06.2019) in Michelau (Landkreis Lichtenfels) durchgedreht und hat einen Nachbarshund totgebissen.

Boxermischling springt über Gartenzaun und beißt Nachbarshund tot

Wie die Polizei mitteilte, sprang der Boxermischling eines 49-Jährigen aus Michelau gegen 19.30 Uhr über den Gartenzaun und biss den kleinen Nachbarshund - einen Shih Tzu - zu Tode.

Der Halter des Shih Tzu versuchte den Angriff noch abzuwehren, wurde dabei von dem Boxermischling aber selbst angegangen. Dabei wurden ihm zwei Zehennägel am Fuß ausgerissen. Zudem musste der große Zeh genäht werden.

Den Halter des Mischlings erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung.

Bereits am Montag war es zu einer Hundeattacke an einem oberfränkischen Badesee gekommen. Diese endete tragisch. Ein 49-jähriger Badegast wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als den Hund im See zu ertränken.