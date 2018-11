Messung ergibt: Dientzenhoferstraße wird nicht stark befahren

Anwohner hatten sich beschwert, dass der Verkehr erheblich sei. Deshalb hängte die Gemeinde ihr Tempo-Sysgerät auf, mit dem man nicht nur erfassen kann, wieviele Fahrzeuge die Straße benutzen, sondern auch wie schnell sie fahren.

Die Messung lief über drei Wochen hinweg, gezählt wurden die Autos, die von der Prächtinger Straße Richtung Nordkreisel fuhren. Das Ergebnis ist eindeutig und widerlegt den Eindruck, den einige Anwohner haben. Spitzenreiter war der 31.Oktober, ein Mittwoch. Hier fuhren über 24 Stunden gemessen 53 Fahrzeuge hindurch, am Montag, 1. November, erfasste das Gerät die geringste Zahl: Ganze 16 Fahrzeuge in 24 Stunden, in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr kein einziges. Im Schnitt benutzten stündlich zwischen zwei und drei Wagen tagsüber (6-22 Uhr) die Straße in dieser Richtung. Rund 80 Prozent hielten sich an Tempo 30. Jetzt läuft die Messung in der anderen Richtung. Die Gemeinde rechnet nicht damit, deutlich abweichende Zahlen zu bekommen.