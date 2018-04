Maximale Freude an Minimal Art

"Als Kunstverein definiert man sich mit Ausstellungen. Eine Ausstellung mit Werken solch namhafter Künstler - das ist wie ein Geschenk", zeigt sich der 1. Vorsitzende der Kunst- & Kultur-Initiative Lichtenfels (Kuki), Markus Häggberg, begeistert.

Seit Sonntag sind in der Galerie in der Spitalpassage in Lichtenfels "Arbeiten auf Papier nach 1960" aus der Sammlung von Karen und Jochen Gronebaum aus Lichtenfels zu sehen - von so berühmten Künstlern wie Gerhard Richter, Gotthard Graubner, Günther Uecker, Heinz Mack, Rune Mields und Norbert Tadeusz.



Sammler seit den 1960er Jahren

Schon bei der Vernissage nutzten Kunstinteressierte die Gelegenheit, die interessanten Werke in Augenschein zu nehmen, und mit den Sammlern ins Gespräch zu kommen. Er habe die Werke einfach schön gefunden und seit den 1960er Jahren zunächst alleine, später mit seiner Frau gekauft und schließlich gesammelt, sagt e Jochen Gronebaum im Gespräch.

Der Kunsthistoriker Matthias Liebel aus Bamberg holte in seiner ebenso kurzweiligen wie aufschlussreichen Einführungsrede ein bisschen weiter aus und erläuterte die Geschichte der Sammlung ein bisschen eingehender. Die Gronebaums hätten nie vorgehabt, sich jemals eine umfangreiche Kunstsammlung alleine um der Sammlung Willen zuzulegen, etwa als Kapitalanlage oder ganz gezielt mit einer bestimmten thematischen, zeitgeschichtlichen oder stilistischen Ausrichtung. Vielmehr seien beide zur Kunst und dazu, sich nach und nach immer mehr Arbeiten zuzulegen, eher zufällig gekommen: Bereits während des Studiums in Bonn, wo sie im Dunstkreis einiger Freunde und Studienkollegen mit Schülern der nordrhein-westfälischen Akademien in Köln, Duisburg, Essen und Düsseldorf in Kontakt kamen - mit jungen Kunststudenten, von denen seinerzeit noch niemand vorhersagen konnte, ob sie es jemals zu internationalem Ruhm bringen würden. Unter diesen Kunststudenten waren heute berühmt gewordene Akademieschüler wie Gerhard Richter, Gotthard Graubner oder Günther Uecker. Für verhältnismäßig günstiges Geld, aus studentischer Sicht indes für ein halbes Vermögen konnte das Ehepaar schon während der 1960er Jahre erste Arbeiten erwerben - direkt aus den Arbeits- oder Wohnräumen heraus, wo man sich zu Atelierfesten traf, zu philosophischen Zirkeln oder einfach nur so zum Plaudern, erläuterte der Kunsthistoriker die Ursprünge der Sammlung. Der persönliche Kontakt zu den Künstlern, später auch zu vertrauenswürdigen Galeristen sei den Gronebaums immer sehr wichtig gewesen, sich mit ihnen über ihre Arbeiten zu unterhalten, über ihre gestalterische Auffassungen und ihre bildnerischen Ansätze.

Rechte Winkel, einfache kubische Formen, reine Farben, am liebsten schlichtes Schwarzweiß , das war im Wesentlichen die Interessensausrichtung des Sammlerpaares. Die Minimal Art schwappte gerade in ihrer bewusst entindividualsierten, nach objektiven und logisch stringenten Bildanlagen in schematischer Klarheit strebenden Ausprägung als Gegenbewegung zur gestischen Malerei des Abstrakten Expressionsimus von den Staaten nach Europa über.

Von Heinz Mack ist in Lichtenfels ein Siebdruck zu sehen. Von Günther Uecker sind gleich sechs Arbeiten ausgestellt. Zum Zirkel der Düsseldorfer Künstler gehörten ferner Hans Müller und seine Frau. Zu den prominentesten Künstlern der Sammlung Gronebaum gehören neben der Gruppe ZERO beispielsweise Rune Mields, die mit mathematisch konstruierten Zeichen-Bildern berühmt geworden ist, oder Norbert Tadeusz, Meisterschüler von Joseph Beuys und später ebenfalls Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Von ihm werden zwei Siebdrucke aus den 1990er Jahren gezeigt. Vertreten seien weiterhin Jochen Hiltmann, der Grafiker Wolfgang Troschke, Friedrich Werthmann und Manfred Vogel. Zu deren Werken kamen Ankäufe auf internationaler Ebene, wie die Arbeiten des geometrisch-konstruktiven Bild- und Objektkünstlers Carlo Alfano aus Neapel, der österreichischen Foto- und Konzeptkünstlerin Brigitte Kordina aus Wien, des belgischen Installationskünstlers Panamarenko aus Antwerpen oder des in Amerika lebenden Land-Art-Wegbereiters Peter Hutchinson.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 22. April, mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.