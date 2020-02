Marktgraitz zeigt Wertschätzung für die Feuerwehr

Einiges los war schon zu Beginn der Gemeinderatssitzung vor dem Rathaus. Dort war der neue Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Unterlangenstadt zu sehen. Dieser wurde von den Gemeinderäten und der Führungstruppe der Freiwilligen Feuerwehr Marktgraitz interessiert unter die Lupe genommen.

Grund dafür war der Tagesordnungspunkt "Ersatzbeschaffung für das Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) der FFW Marktgraitz". In der Sitzung stellte Kommandant Thomas Müller die Überlegungen dazu vor. Bereits im Feuerwehrbedarfsplan von 2015 sei festgehalten, dass das über 30 Jahre alte TSF der Marktgraitzer Feuerwehr durch einen Mannschaftstransportwagen ersetzt werden soll. Mittlerweile sei das Fahrzeug 35 Jahre alt. Es sei zwar gut gepflegt, aber es besitze keine Servolenkung und selbst Gurte fehlten, auch die sonstige Ausstattung sei nicht mehr zeitgemäß. Dafür solle nun eine Ersatzbeschaffung folgen.

Dabei zeigte der Kommandant die verschiedenen Möglichkeiten für den Kauf eines MTW auf. Dieser soll als nachrückendes Einsatzfahrzeug im Ernstfall verwendet werden. Die gezeigten Fahrzeuge beinhalteten dabei alles, was nötig ist. Ein ähnliches Fahrzeug besitzen eben die FFW Redwitz und Unterlangenstadt.

Rückenwind vom Kreisbrandrat

Gemeinderat Anton Hügerich bezeichnete nach den Ausführungen von Thomas Müller den Kauf als sinnvoll. Bürgermeister Jochen Partheymüller ergänzte dazu, dass von der Kreisbrandinspektion Kreisbrandrat Tim Vogler in einem Schreiben mitgeteilt habe, dass das alte Fahrzeug den Brandschutz nicht mehr gewährleisten könne. Ein neues Fahrzeug würde eine wesentliche Verbesserung für die Schlagkraft der Wehr bedeuten. Bürgermeister Jochen Partheymüller brachte es dann auf den Punkt: "Wir brauchen eine gut ausgerüstete Feuerwehr".

Wenn es möglich wäre, den Bauhof neben dem Feuerwehrhaus anderswo unterzubringen, werde sich für ein neues Fahrzeug auch ein geeigneter Platz finden, meinte das Gemeindeoberhaupt. Es sei mit Kosten von rund 50 000 Euro brutto zu rechnen. Zuschüsse von verschiedenen Stellen würden sich auf knapp 15 000 Euro belaufen. Der Beschluss eines Kaufs eines neuen MTW-Fahrzeuges wurde von den Räten dann einstimmig gefasst. Die für die Beschaffung nötigen Mittel seien im Haushalt 2020 aufzunehmen.

Dorfladen bleibt ein Thema

Bekanntgegeben wurde, dass am 12. Februar um 19 Uhr eine Infoveranstaltung zum Thema "Projekt Dorfladen für Marktgraitz" im Sportheim abgehalten wird. Vorabinfos werden in den nächsten Tagen als Flyer in den einzelnen Häusern verteilt. Was sind die Ziele? Was sind die Vorteile? Wer sind die Partner? Das sind nur ein paar Fragen, die an diesem Abend beantwortet werden sollen.

Die Gemeinde lädt alle Kinder zum Kinderfasching mit der Band "Wir sind Wir" ins Pfarrzentrum Marktgraitz am 16. Februar ab 14 Uhr zu Frohsinn, Spiel und Gaudi ein. Am Samstag, 8. Februar, findet im Pfarrzentrum ab 19 Uhr der Tanz der Vereine unter dem Motto "Akropolis statt Keltenturm" statt. Es spielen die "Weidhäuser Spitzbuam" auf.