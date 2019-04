Marktgraitz vor 1 Stunde

Beißattacke

Oberfranken: Hundesitterin verliert Kontrolle - Tier springt über Zaun und beißt mehrmals junge Frau

Eine Frau ist am Dienstagnachmittag in Marktgraitz (Kreis Lichtenfels) von einem Hund attackiert worden. Das Tier sprang über einen Gartenzaun und biss die 27-Jährige mehrmals in den Unterschenkel. Eine Hundesitterin sollte eigentlich auf das Tier aufpassen.