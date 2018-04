Main-Punk-Festival Michelau kommt knallhart gut

Rock ist hart, doch es geht noch härter: Punk-Rock ist angesagt und den bekamen in der Samstagnacht die Fans beim "Main Punk Festival" knallhart auf die Ohren. Gleich fünf Bands hatten die Veranstalter aufgeboten. Mit von der Partie waren auch die aus Kronach stammende Formation "Unschlagbar" und die Coburger Gruppen "Red Label" und "Kulturclub".



Und "KC" übernahm gleich den Opening Part und freute sich, dass trotz der frühen Abendstunden zahlreiche Punk-Fans den Weg in die Michelauer Angerturnhalle gefunden hatten. Die Vestestädter hatten es wirklich drauf und überzeugten mit ihren Liedern, deren Texte zumeist vom Genießen des Lebens handeln. Nicht nur der Name auch sonst hat sich bei den Jungs aus Reitsch, in der Nähe von Kronach einiges geändert. Ursprünglich unter "Nothing is Perfect" gegründet, wurde schließlich mit dem neuen Bassisten der Name "Unschlagbar" aufs Label geschrieben. Die Qualität ihrer Musik ist geblieben.



Auch "Red Label", die Jungs aus Coburg, durften nicht fehlen mit ihren eingängigen Melodien. Über sich selbst sagt die Band: "Eine Prise Humor, ein Schuss Wut und eine Handvoll Herz - das ist "Red Label".



"Drei Leute, drei Akkorde, fertig ist der klassische Punk-Rock" kommentierte Ralf Hirle den Auftritt der nachfolgenden Bands. Sein Sohn Lukas hatte gemeinsam mit seinen Kumpels das Main-Punk-Event aus dem Boden gestampft.



In der Tat setzten die meisten Bands auf die klassische Dreierkombination von Bass, Gitarre und Schlagzeug. Dabei zeichnet sich der Punk-Rock generell durch trivial-einfache, durchaus originelle Kompositionen aus, was mit dem Schlagwort "drei Akkorde" passend umschrieben wird. Den großen Kracher hatten die Organisatoren ans Ende der Punk-Rock-Nacht gesetzt. "Rasta Knast", Schwedenpunk aus Deutschland! Die Jungs aus Hannover stehen für energiegeladenen Punkrock mit einer großen Portion Melodie und einem Schuss Melancholie. kag