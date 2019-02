Lichtenfelser Skater freuen sich auf neue Anlage

Normalerweise hält sich der Besucherandrang in einer Bauausschusssitzung in Grenzen - besonders was jugendliche Zuhörer angeht. In der jüngsten Zusammenkunft lag der Fall etwas anders. Auf der Tagesordnung stand die Skateranlage am Schul- und Sportzentrum - und an deren Planung waren zahlreiche heimische Skater maßgeblich beteiligt.

So viele Anregungen waren damals in einem Workshop zusammengekommen und in den ersten Entwurf des Planungsbüros Populär aus Nürnberg eingeflossen, dass die Anlage wohl doppelt so teuer gekommen wäre, wie ursprünglich mit einem Budget von 130 000 Euro veranschlagt. Die von Populär-Geschäftsführer Bernd Fröhner und seinem Mitarbeiter Gregor Josephus vorgestellte Variante lag jetzt im Kostenrahmen und enthielt die meisten Anregungen der Lichtenfelser Skater.

Spaß auf 400 Quadratmetern

Auf 400 Quadratmeter verteilt und in einer dreieckigen Grundform finden sich Rampen, Curbs oder eine London-Gap, also Parcours-Elemente, die das Herz eines jeden Skaters höher schlagen lassen. Trotzdem gab es während der Präsentation der Anlage, die auf der Grünfläche zwischen Parkplatz und Dreifach-Turnhalle entstehen soll, vor dem Gremium noch einige Vorschläge der jugendlichen Zuhörer, denen Bürgermeister Andreas Hügerich ausnahmsweise das Rederecht erteilt hatte. Doch waren diese so detailliert, dass die Skater in einem Nebenraum die Änderungswünsche mit den Planern einarbeiten durften.

Auf Nachfrage von Frank Rubner (CSU) bescheinigte Anlagen-Planer Josephus dem Skater-Parcours eine außerordentliche Haltbarkeit und versicherte, dass eine mögliche Erweiterung ohne Probleme zu realisieren sei. Allerdings nicht direkt östlich von ihr, denn da baut die Stadt noch ein Basketballfeld. Schließlich gab der Bauausschuss grünes Licht für das Projekt mit Skater- und Basketballanlage. Als nächster Schritt wird eine Ausschreibung in Auftrag gegeben, ab Sommer soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.

Wo die Bagger anrücken

Bauarbeiten stehen auch für zahlreiche städtische Straßen auf dem Programm. Wie Stadtbaumeister Gerhard Pülz erläuterte, sind im Haushalt für 2019 eine Million Euro für Deckenarbeiten eingeplant. In Abstimmung mit den Stadtwerken, die Arbeiten am Wasser- und Gasleitungsnetz vornehmen, werden folgende Straßen erneuert: Brückleinsgraben und Krößwehrstraße. Das Staatliche Bauamt plant eine Deckensanierung der Staatsstraße 2203 zwischen Lichtenfels und Mistelfeld. In diesem Zug wird die Stadt die Viktor-von-Scheffel-Straße zwischen der Ausfahrt zur Bundesstraße und der Bäckerei Schedel sanieren sowie gleichzeitig die Fußgängerampel bei der Pietät Dinkel umbauen. Des Weiteren ist laut Pülz in Abstimmung mit Versorgern und den Stadtwerken die Deckensanierung folgender Straßen geplant: Marktplatz von der Langheimer Straße bis zur Laurenzistraße, der Papstenweg von der Myconiusstraße bis zum Parkhaus Oberes Tor sowie der Vierzehnheiliger Weg von der Abzweigung der Borussia Siedlung bis zur Gemarkungsgrenze. Als weitere Straßenerneuerungen nannte der Stadtbaumeister die Jagdstraße und die Straße zur Heide sowie die Mainau.

Gerade einmal gut 56 000 statt wie geplant rund 230 000 Euro wird die Neumöblierung der Innenstadt mit hochwertigen geflochtenen Sitzmöbeln kosten. Wie Stadtbaumeister Pülz ausführte, übernimmt die Firma Gleitsmann aus Schney die Metallarbeiten für gut 44 300 Euro, die Flechtarbeiten werden von den Werkstätten Burgkunstadt für rund 11 800 Euro erledigt.