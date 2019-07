Lichtenfelser Neuverein lässt der Kreativität freien Raum

Kürzlich hatte der erst in diesem Jahr gegründete Verein "Gestaltungsraum" alle Bürger, die in ihrer Freizeit gerne kreativ tätig sind, zu einem Tag der offenen Tür in das ehemalige Tennisheim des ESV Lichtenfels eingeladen. Trotz der großen Hitze fanden sich genügend Interessenten ein, die sich über das Tätigkeitsfeld des Vereins informieren und sich Anregungen holen wollten.

Ungewöhnliches Hobby

Der Vorsitzende des Vereins und zugleich Initiator der Vereinsgründung, Florian Sünkel, hatte vor Jahren das Nähen für sich entdeckt, ein ungewöhnliches Hobby für einen Mann. Alles ging damit los, dass er als Ungeübter selbst Reißverschlüsse an die Taschen seiner Jogginghose nähte. Dieses positive Erlebnis ermunterte ihn, auch andere Sachen zu fertigen. Es brachte ihn aber auch auf die Idee, kreative Leute aufzurufen, im Kreis von Gleichgesinnten ein neues oder bereits ausgeübtes Hobby zu betreiben und sich durch gegenseitige Gespräche und Anregungen inspirieren zu lassen.

Auch Workshops im Angebot

Ihm zur Seite steht als Stellvertreterin Johanna Deuerling, die auch das Nähen als bevorzugte Freizeitbeschäftigung auserkoren hat. Willkommen im Verein sind alle, die gerne nähen, basteln, stricken, sticken, töpfern, malen, schreinern oder anderweitig kreativ sein wollen. In Workshops werden zudem verschiedene Gestaltungsthemen angeboten, von Nähen über Basteln bis zum Arbeiten mit Zement.

Geöffnet ist das Vereinsheim an jedem zweiten Freitag von 15 bis 18 Uhr (ab 26. Juli) sowie an jedem Samstag von 10 bis 13 Uhr. Zur Eröffnung boten die Vereinsmitglieder bereits erste selbst hergestellte Utensilien, wie Kirschkernkissen, Geldbörsen, Toilettentaschen oder Kuscheltiere aus Textilien, zum Kauf an.

Die Besucher durften sich aber auch künstlerisch betätigen. So konnte man Ziegel bemalen und mit Sprüchen versehen oder ein buntes Leinwandbild mittels eines Luftballons als Gestaltungswerkzeug erstellen und als Deko mit nach Hause nehmen.

Bereicherung der Stadt

Winfried Weinbeer überbrachte mit einem Geschenk die Grüße der Stadt und sah in dem neuen Verein eine Bereicherung der Stadt und des Vereinslebens. Auch der Vorsitzende des ESV Lichtenfels, Oliver Kraus, wünschte viel Erfolg.