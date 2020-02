Lichtenfelser Gartenbau-Kreisverband dankt Annemarie Scheumann

Auch wenn der Gartenbau-Kreisverband bei seiner Hauptversammlung im Landhotel "Sonnenblick" ein Mammutprogramm zu bewältigen hatte, vergingen die drei Stunden auch dank der musikalischen Pausen mit der "Nothelfer Kapelle" wie im Flug.

Ehrungen, Verabschiedungen, Neuwahlen und vor allem die Bekanntgabe der Gewinner der Wettbewerbe "Unser Dorf soll schöner werden" und "Blumenschmuck" lockten mehr als 200 Mitglieder aus fast allen der aktuell 85 Ortsverbände an.

Mitgliederzahl leicht rückläufig

Die Mitgliederzahlen im Kreisverband Lichtenfels sind laut Michael Stromer zwar rückläufig, zwei Vereine (Bad Staffelstein und Weiden) haben sich sogar aufgelöst. Dennoch zeigte sich der Geschäftsführer und Kreisfachberater zufrieden. Vor drei Jahren zählte man noch 10 814 Mitglieder, Ende 2019 seien es noch 10 363 gewesen.

Die Vorstandswahlen gingen per Handzeichen über die Bühne. Die Ergebnisse überraschten nicht, alle vier bisherigen Amtsinhaber wurden bestätigt. Vorsitzende bleibt Christian Meißner, seine Stellvertreterin Maria Wiehle, Kassier Josef Breunlein und Schriftführerin Maria Püls.

Neue Gesichter im Ausschuss

Neue Gesichter gibt es im Ausschuss. Hier sitzen künftig Christoph Bäuerlein (Kleukheim), Helga Dressel und Maria Will (beide Grundfeld), Gerd Fischer (Weismain), Heinrich Geßlein (Marktgraitz), Sylvia Heib (Burgkunstadt), Helmut Reinhardt (Stublang), Ulrich Schmitt ( Romansthal) , Roswitha Tremel (Wunkendorf), Bernhard Waidhas aus Birkach und als Jugendvertreterin Stefanie Hollfelder. Kassenprüfer bleiben Anneliese Hofmann und Heinz Gack.

Die Spannung stieg, als Moderator Landrat Christian Meißner und Michael Stromer die Sieger des Wettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden" bekanntgaben. "Kaum eine Aktion hat in den vergangenen 60 Jahren die Gartenbauvereine so bewegt, wie dieser Dorfwettbewerb", so der Landrat. 2019 nahmen ihm zufolge elf Ortschaften aus dem Kreis teil, sie wurden am 17. und 18. Juni von der Jury besucht und bewertet.

Altenbanz grüßt als Kreissieger

Kreissieger wurde Altenbanz, die Ehrung nahm der Vorsitzende des Gartenbauvereins, Jürgen Hagel, entgegen. Den zweiten Platz holte sich das Lichtenfelser Juradorf Lahm, den Gartenbauverein dort führt Angelika Schütz. Platz drei ging nach Seubersdorf an die Gartenfreunde von Rebekka Fuchs.

Den Sonderpreis erhielt die kleine Ortschaft Prügel: hier punktete vor allem das kulturelle Engagement von Liane und Jochen Neidlein. Liane Neidlein schreibt Theaterstücke fürs "Prügeler Kellerkabarett". Dafür gab es viel Applaus der Gäste. Zur Preisverleihung und Geschenkübergabe kamen zur Freude der Preisträger die jeweiligen Bürgermeister, Ortssprecher oder Stadträte auf die Bühne. Den Blumenschmuck-Wettbewerb gewannen Burkheim, Görau und Seubersdorf.

Eine freudige Überraschung gab es dann noch für eine ganz besondere Person. Der Kreisverband würdigte den Einsatz von Annemarie Scheumann, die seit der Gründung vor 33 Jahren "mit Leib und Seele" Vorsitzende der Arnsteiner Gartenfreunde ist mit ihrem Verein viele Preise geholt hat. Die Geehrte war auch im Kreisverband tätig. Dafür gab es unter dem großen Applaus der Zuschauer den Ehrenkrug samt Blumen.