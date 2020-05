Anfang März war die Unsicherheit noch groß: Mit welcher Wucht würde Corona Deutschland treffen, wie würden die Infiziertenzahlen ansteigen - und vor allem: Käme es zu dramatischen Situationen in Krankenhäusern wie in vielen europäischen Nachbarländern? Wenn in diesen Tagen Sven Eisele, Pflegekraft i...