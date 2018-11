Lichtenfels zählte im vergangenen Jahr über 2000 Blutspenden

Mit einer Gemeinschaftsveranstaltung der Stadt Lichtenfels und des Roten Kreuzes wurden in der Gaststätte Müller in Reundorf 34 Bürger aus dem Stadtgebiet von Lichtenfels für 50-, 75-, 100- und 125-malige Blutspenden geehrt.

Landrat Christian Meißner zollte den Blutspende-Jubilaren Respekt und Anerkennung für ihre jahrzehntelange Bereitschaft zum Blutspenden. Sie würden dadurch vielen kranken oder verunfallten Mitmenschen im Sinne gelebter Nächstenliebe einen großen Dienst erweisen. Der Landkreis Lichtenfels erweise sich schon seit vielen Jahren als Blutspender-Hochburg in Bayern, dafür sei das Rote Kreuz sehr dankbar und dies mache ihn natürlich als BRK-Kreisvorsitzenden besonders stolz. So hätten allein in Lichtenfels bei sechs Terminen in der Stadthalle und einem Termin in der Berufsschule 2059 Männer und Frauen jeweils einen halben Liter Blut gespendet, worunter sich 120 Erstspender befanden, die für einen kontinuierlichen Fortbestand des Blutspendewesens wichtig seien.

Der Dank von Christian Meißner galt aber auch der Stadt Lichtenfels, die Gastgeber dieses vom BRK organisierten Ehrungsabends war, sowie seiner Stellvertreterin Rosemarie Göhring und ihrem Helferteam von ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen, die seit vielen Jahren bei den Blutspendeterminen zur Stelle sind und vor allem für die Organisation und die Verpflegung sorgen.

Dauerläufer im Ehrenamt

Auch Bürgermeister Andreas Hügerich sprach den Blutspendern Dank für ihre Bereitschaft aus, regelmäßig seit vielen Jahren einen Teil ihres kostbaren Lebenssaftes bereitzustellen. Sie seien praktisch Dauerläufer im Ehrenamt. Die Einladung zum Essen solle eine kleine Geste des Dankes sein. Die Spitzenstellung beim Blutspenden sei sicher auch dem BRK-Kreisverband mit seinen vielen, überwiegend ehrenamtlichen Helfern zu verdanken.

Alle Geehrten erhielten ein Ehrenzeichen, eine Urkunde und ein Geschenk. Bemerkenswert war, dass sich auch der BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak und die stellvertretende BRK-Kreisvorsitzende Rosemarie Göhring als regelmäßige Spender erwiesen hatten und für 100-malige beziehungsweise 50-maliges Blutspenden geehrt wurden. Unter den Geehrten befanden sich mehrere Spender, die bereits 125 Mal Blut spendeten. Damit stellten sie lobenswerterweise insgesamt über 60 Liter Blut für hilfsbedürftige Menschen zur Verfügung.

Darunter befand sich auch Walter Knöferl aus Schney, der während seiner 40-jährigen Dienstzeit bei der Firma Veenendaal der dortigen Werksfeuerwehr angehörte und 16 Jahre als Kommandant an deren Spitze stand. Für seine jahrzehntelange Bereitschaft zum Blutspenden hatte er eine ganz einfache Erklärung: "Ebenso wie durch eine aktive Mitwirkung bei der Feuerwehr kann man auch mit dem Blutspenden Menschen helfen und sogar Menschenleben retten." Nächster Blutspendetermin ist am Dienstag, 27. November, von 10 bis 15 Uhr in der Aula der Berufsschule.

50 Blutspenden Marina Birger, Anemone Braun, Bianka Büttner, Beate Geuß, Rosemarie Göhring, Marion Morgenroth (alle Lichtenfels), Maria Barbara Braun (Stetten), Kreszentia Lieb (Eichig), Brigitte Paul (Schönsreuth), Brigitte Schuster (Schney) und Brigitte Tribale (Isling)

75 Blutspenden Wolfgang Eller, Gerald Hartung, Markus Kleinhenz, Andreas Tischer (alle Lichtenfels), Simone Betz, Cornelia Haderlein (beide Isling), Johann Schmidt (Schney), Rita Schütz (Köttel), Angelika Tremel (Eichig) und Wolfgang Pfaff (Mistelfeld)

100 Blutspenden Jürgen Eberth, Thomas Petrak, Eberhard Schwab, Richard Spath (alle Lichtenfels), Ingrid Lunz (Rothmannsthal), Roland Werner (Mistelfeld) und Heribert Wiemann (Kösten)

125 Blutspenden Ottmar Barnickel, Karl-Heinz Metze, Horst Münch (alle Lichtenfels), Friedrich Braun (Stetten), Stephan Kerkhoff (Reundorf) und Walter Knöferl (Schney) thi