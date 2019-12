Lichtenfels: Streit um Sitzplatz in Kindereisenbahn auf Weihnachtsmarkt endet in Körperverletzung

Bei einem Streit um Sitzplätze in einer Kindereisenbahn auf dem Weihnachtsmarkt in Lichtenfels wurde am Sonntag eine noch unbekannte Frau handgreiflich. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung - und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

Demnach war eine Lichtenfelserin am Sonntag, 22.12.19, gegen 17.30 Uhr mit ihren Enkelkindern auf dem Weihnachtsmarkt in Lichtenfels unterwegs. Zu dem ungewöhnlichen Streit kam es dann an einer Kindereisenbahn: Die Lichtenfelserin hatte gerade ihre Enkelkinder in einen Waggon gesetzt und stand an der Einstiegsstelle, als sich eine Mutter vorbei drängte und ihr Kind in den selben Waggon setzte.

Streit um Sitzplatz eskaliert

Dies ließ ich Lichtenfelserin laut Polizei nicht bieten - und machte die unbekannte Mutter darauf aufmerksam, dass sie schon warten müsse, bis ihr Kind an der Reihe sei.

Die Unbekannte wurde daraufhin aggressiv und schubste die Anzeigeerstatterin mehrfach gegen einen Pfosten und schlug ihr dann mit der Hand ins Gesicht.