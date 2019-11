Lichtenfels vor 1 Stunde

Brand

Oberfranken: Restaurant in Flammen - Feuerwehr rettet Anwohner

In der Nacht auf Montag kam es in Lichtenfels zu einem Brand in einem griechischen Restaurant. Die Feuerwehr reagierte schnell - und konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Der Schaden ist dennoch groß.