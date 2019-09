Mutter muss ins Krankenhaus - Polizei passt auf Kinder auf: Am Freitag (27. September 2019) wurde eine 25-Jährige im oberfränkischen Lichtenfels ins Krankenhaus eingeliefert. Die Frau plagten gesundheitliche Beschwerden. Da die Mutter um keine Betreuung ihrer beiden kleinen Kinder wusste, nahmen daraufhin Polizeibeamte die Kinder an der Wohnadresse in Obhut.

Die Polizisten passten für die Zeit der mütterlichen Abwesenheit auf die zwei- und dreijährigen Kinder auf. In Form einer ”Bestechung" durch Schokolade und Teddybären wurden die Beiden aufgeheitert. Bereits am Freitagabend konnte durch das Jugendamt Lichtenfels eine Pflegefamilie für die Kinder organisiert werden.

