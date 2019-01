Lichtenfels: Misslungene Stellensuche - Bewerberin wird handgreiflich

Wie die Polizeiberichtet, stellte sich am Dienstag eine 47-Jährige auf Arbeitssuche in einem Altenheim in Altenkunstadt vor. Mit dem Gespräch mit einer Mitarbeiterin der dortigen Verwaltung war die 47-Jährige aber so unzufrieden, dass mehrere Mitarbeiter beleidigte und eine Angestellte tätlich angriff.

Bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife hatte sich die 47-Jährige bereits entfernt. Sie erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.