Mann macht Fotos von drei Mädchen und greift anschließend 59-Jährigen an - Polizei sucht nach den Mädchen: Wie die Polizei aus Lichtenfels in ihrem Pressebericht am Freitag (10. Januar 2020) schreibt, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagnachmittag. Ort des Geschehens war die Rampe am Güterbahnhof in Lichtenfels.

Lichtenfels: Täter macht will Mädchen fotografieren

Ein zunächst unbekannter Mann wollte dort Fotos von drei Mädchen machen. Die Drei trauten sich deswegen einem 59-Jährigen an und verließen den Ort wenig später. Daraufhin beleidigte der unbekannte Täter den Helfer der drei Mädchen, griff ihn mit Tritten und Schlägen an. Dabei beschädigte der Angreifer auch die Brille und das Handy des 59-Jährigen.