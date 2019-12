37-Jähriger in Lichtenfels niedergeschlagen und ausgeraubt - Unbekannter macht Dank Diebesgut noch größere Beute: Ein 37-Jähriger aus dem oberfränkischen Lichtenfels war um 3.20 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er im Grabenweg in Lichtenfels unvermittelt von einer unbekannten Person niedergeschlagen wurde. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, ereignete sich der Überfall am Donnerstag (19. Dezember 2019).

Lichtenfels: Nach Überfall auf Mann und klaut Geld in Casino

Da der Überfallene Angestellter einer Spielothek ist, konnte der Täter mit seinem Diebesgut noch größere Beute machen: Der Unbekannte entwendete aus der Jackentasche seines benommenen Opfers das Handy, den Geldbeutel und den Schlüsselbund für das Casino. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bamberger Straße.

Das Opfer suchte einen Bekannten auf und verständigte von dort aus die Polizei. Die Beamten fahndeten sofort nach dem Täter und stellten fest, dass die Tür der Spielothek aufgeschlossen war. Der Täter hatte sich mit dem Schlüssel Zutritt verschafft und dort offenbar nach Bargeld gesucht. Er flüchtete mit mehreren hundert Euro.