Lichtenfels: Familienstreit eskaliert: Tochter beißt und schlägt Mutter

Ein Familienstreit eskalierte am Samstag Morgen in Lichtenfels. Eine 19-jährige Schülerin geriet mit ihren Eltern in Streit, welcher daraufhin eskalierte.Als die Mutter die Tochter beruhigen wollte, biss diese sie mehrmals und schlug ihr auch noch auf den Rücken. Die Tochter wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Therapie eingeliefert, welche schon seit geraumer Zeit anstand. Die Mutter äußerte keinerlei Interesse an einer Strafverfolgung.