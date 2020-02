Lichtenfels: Einbrecher erbeuten wertvollen Schmuck - Zeugen gesucht

Durch ein Fenster im Erdgeschoss verschafften sich Einbrecher am Montag (3. Februar 2020) gewaltsam Zutritt zu einem Lichtenfelser Einfamilienhaus im Drosselweg (Stadtteil Kösten). Nachdem die Unbekannten in den Wohnräumen mehrere Schmuckstücke im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags mitgenommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.00 und 19.30 Uhr. Am Haus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Später stellten die Hausbewohner den Einbruch fest und riefen die Polizei. Daraufhin fahndeten Beamte mehrerer Polizeidienststellen aus dem Raum Coburg und Kulmbach mithilfe eines Polizeidiensthundes nach den Tätern - erfolglos.

Zeugen gesucht

Nun übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Drosselweg bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo zu melden.