Lichtenfels: Betrunkener schläft mitten auf der Straße

In der Nacht auf Sonntag gegen 3.30 Uhr fand eine Polizeistreife einen jungen Mann in der Grünewaldstraße in Lichtenfels auf der Straße liegend auf. Das berichtet die oberfränkische Polizei. Immer wieder findet die Polizei Betrunkene schlafend draußen, so wie hier in Unterpreppach.

Der 36-jährige Lichtenfelser konnte nur schwer von den Beamten geweckt werden. Als es schließlich gelang, gab der Mann an, auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek in Lichtenfels eingeschlafen zu sein.

Der Mann war nur leicht alkoholisiert und trinkt nach seinen Angaben sonst nie Alkohol, deshalb hatte wohl schon die geringe Menge, die er an diesem Abend trank genügt, um ihn einschlafen zu lassen. Dem Mann wurde durch die Streife ein Taxi gerufen.