Mann mit Pistole sorgt für Aufregung in Lichtenfels: Bei der Polizei in Lichtenfels und dem Polizeipräsidium Oberfranken gingen am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr mehrere Meldungen ein, dass in der Keltenstraße in Lichtenfels ein Mann mit einer Pistole herumfuchteln würde.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung durch zahlreiche Streifenbesatzungen konnte schließlich ein 29-Jähriger angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Mann zieht Waffe aus Rucksack und zielt auf Autofahrer

Ersten Erkenntnissen nach hielt ein Auto aus dem Kronacher Zulassungsbereich in der Keltenstraße am Straßenrand an. Aus bislang unbekannten Gründen zog der 29-Jährige aus seinem Rucksack eine Pistole und zielte auf den Fahrer, der erschrocken in Richtung Innenstadt davonfuhr. Im weiteren Verlauf lief der 29-Jährige in Begleitung eines weiteren, zunächst unbekannten, Mannes durch das Wohngebiet und traf auf zwei Kinder, die sich verängstigt zu ihren Eltern flüchteten. Kurz darauf stellte der 42-jährige Vater eines der Kinder den 29-Jährigen zur Rede, woraufhin es zu körperlicher Auseinandersetzung kam und der Mann den Vater mit der Waffe bedrohte. Sein unbekannter Begleiter hatte inzwischen auf einem Fahrrad das Weite gesucht.

Wenige Minuten später trafen die Polizeibeamten am Ort des Geschehens ein und konnten den 29-Jährigen Lichtenfelser vorläufig festnehmen. Der flüchtige Fahrradfahrer wurde im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet Lichtenfels angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 27-Jährigen Lichtenfelser.

Beide Männer aggressiv und betrunken

Beide Männer gaben sich äußerst aggressiv gegenüber den Beamten weshalb Handschellen angelegt werden mussten. Bei den Ermittlungen vor Ort stellten die Beamten die Tatwaffe, eine Schreckschusspistole sowie Rauschgift und weitere Gegenstände sicher. Beide Männer standen mit Promillewerten in Höhe von 1,08 und 2,4 erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb Blutentnahmen angeordnet wurden. Zudem besteht der Verdacht, dass die beiden weitere berauschende Mittel zu sich nahmen.

Der 27-Jährige wurde durch die Polizeibeamten noch am gleichen Tag amtlich untergebracht. Der 29-jährige Mann musste die Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion Lichtenfels verbringen bevor er am Donnerstag beim Amtsgericht Kronach vorgeführt wurde. Anschließend wurde er in Untersuchungshaft verbracht.

Weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des Kronacher Pkw, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.