Reichsbürger haust mit zwei Kindern vermutlich seit November 2018 in Erdbunker-Versteck - Polizei nimmt Mann in Kreis Lichtenfels fest. Einen mit Haftbefehl gesuchten Reichsbürger haben Einsatzkräfte der Polizei Oberfranken am Samstag (18.05.2019) in einem Steinbruch im Landkreis Lichtenfels festgenommen.

Polizei ermittelt gegen Reichsbürger - Mann baut Erdbunker-Versteck für seine Kinder und sich

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann dort bereits seit längerer Zeit in einer selbstgegrabenen Erdbehausung versteckt - mit seinen beiden minderjährigen Kindern. Vorangegangen waren Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg.

Die Kripobeamten wollten den 50-Jährigen bereits Mitte November 2018 aufgrund eines vorliegenden Vollstreckungshaftbefehls festnehmen, konnten diesen aber zuhause nicht mehr antreffen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten die Beamten in Erfahrung, dass der Gesuchte, zusammen mit seinen minderjährigen Kindern, das gemeinsame familiäre Umfeld verlassen hatte. Auch ein Aufenthalt im Ausland konnte nicht ausgeschlossen werden.

In Zusammenarbeit mit weiteren Behörden führten die Beamten der Kriminalpolizei Coburg umfassende Ermittlungen zum Verbleib des Gesuchten und der beiden Kinder durch. Hierbei stand vor allem das Wohl der Kinder im Vordergrund.

Polizeieinsatz mit Hubschrauber: Reichsbürger in Steinbruch festgenommen

Anfang Mai ergaben sich Hinweise, dass sich der 50-Jährige mit seinen zwei Kindern in einem Steinbruch im Lichtenfelser Landkreis verborgen halten könnte. Durch operative Maßnahmen gelang es den Ermittlern, diesen Verdacht zu erhärten. Am Samstagabend konnten mehrere oberfränkische Einsatzkräfte, mit Unterstützung der Polizeihubschrauberstaffel, in einer konzertierten Aktion den Mann und die zwei Kinder in dem Steinbruch widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Kinder werden in die Obhut des Jugendamtes gegeben

Die Kinder waren wohlauf und wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Aufgrund des bestehenden Vollstreckungshaftbefehls lieferten Polizisten den 50-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die selbstgebaute Erdbehausung wurde zwischenzeitlich geräumt und wieder mit Erdreich aufgefüllt.

Einen weiteren aufsehenerregenden Polizeieinsatz im Landkreis Lichtenfels gab es am Sonntagvormittag in Weismain. Ein Video zeigte einen Polizisten, der eine Frau niederschlug. Das LKA ermittelt in der Sache.