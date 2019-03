Am Donnerstagvormittag hat ein Bus im Landkreis Lichtenfels gebrannt. Rund 100.000 Euro Sachschaden sind dabei entstanden.

Nachdem der Busfahrer seine Tour beendet hat und ohne Fahrgäste auf dem Weg zurück ins Unternehmen war, bemerkte er, dass Rauch aus dem Heck des Busses aufstieg. Er hielt das Fahrzeug daraufhin in einer Parkbucht auf einer Straße zwischen Azendorf und Fesselsdorf, an. Aus dem Heck schlugen inzwischen Flammen und innerhalb weniger Minuten war der komplette Omnibus in Brand.

Durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Modschiedel, Altenkunstadt, Weismain, Kasendorf, Thurnau, Schirradorf, Stadelhofen, Buchau, Seubersdorf, Wunkendorf und Azendorf konnte der Brand schnell gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Staatsstraße 2190 vollständig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die endgültige Bergung des Busses dauert noch bis in die Nachmittagsstunden an, da hier großes Gerät wie Kran und Tieflader notwendig waren. Der 70-jährige Busfahrer wurde nicht verletzt.

