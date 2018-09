Landkreis Lichtenfels: Wie hoch sind die Grabgebühren in den Gemeinden? Ein Vergleich

852 Menschen sind im Jahr 2016 im Landkreis Lichtenfels gestorben - 388 Männer und 464 Frauen. In den vergangenen zehn Jahren wurde dieser Wert nur zwei Mal überschritten. Die Zahl der Verstorbene scheint stetig anzusteigen - 2006 zählte das Bayerische Landesamt für Statistik 757 Sterbefälle.

Auch die Wünsche der Kunden haben sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Während vor acht bis zehn Jahren noch 70 Prozent eine Erdbestattung und 30 Prozent eine Feuerbestattung gewünscht haben, liegen diese Bestattungsarten derzeit gleichauf. Das Angebot, Verstorbene in der Ost- oder Nordsee bestatten zu lassen, werde aber noch selten angenommen, sagt Bestattungsfachberaterin Ingrid Heinel von Pietät Dinkel in Lichtenfels.

Doch mit dem Sarg, der Urne und der Grabgebühr ist es nicht getan. Ein Blick in die Gebührensatzung der jeweiligen Gemeinden im Landkreis Lichtenfels zeigt, dass auch Verwaltungsgebühren, Leichenhausgebühren und Bestattungsgebühren anfallen.

Wie viel kostet es ein Grab zu öffnen und zu schließen? Wie viel kostet die Aufbewahrung der Leiche? Dekoration, Leichenträger, Leichenwagen, Kreuzträger - jede Komponente ist einzeln in den Gebührensatzungen der Kommunen aufgeführt. Dann macht es schnell einen Unterschied, ob man sich für eine Erdbestattung oder Feuerbestattung entschieden hat. In Bad Staffelstein kostet die Bestattung von Urnen beispielsweise 150 Euro, die von Leichen über elf Jahren 500 Euro. Skurril erscheint die Forderung des Marktes Ebensfeld, der zehn Euro für das Beerdigungsläuten berechnet. Auch für die Genehmigung des Grabmales wird eine Gebühr erhoben. Sie beträgt sechs Euro.

Die Kosten für ein Einzelgrab in Burgkunstadt sind dreimal so hoch als in Hochstadt. Statt 150 Euro zahlt man hier 510 Euro. Warum?"Jeder Friedhof hat eine andere Struktur und einen anderen Pflegeaufwand", äußert sich ein Vertreter der Stadt Burgkunstadt. Nicht jede Kommune, die über die gleiche Einwohnerzahl verfügt, kann auch tatsächlich verglichen werden. Denn: Es müssen noch Aspekte wie die Größe der Gemeinde und die Anzahl der Einrichtungen mit eingerechnet werden. Burgkunstadt weist fünf Friedhöfe auf, von denen sich vier in der Hand der Gemeinde befinden.

Hochstadt hingegen verfügt nur über einen Friedhof. Was ebenfalls auffällt: Die Kalkulation von Hochstadt ist aus dem Jahre 2003 - also 15 Jahre alt. Die von Burgkunstadt hingegen wurde erst in diesem Frühjahr gemacht. "Der bayerische Kommunale Prüfungsverband hat eine Empfehlung ausgesprochen. Daraufhin haben wir neu kalkuliert und die Kosten sind natürlich gestiegen", heißt es seitens der Stadt Burgkunstadt. Auch die Gebührensatzungen der Stadt Altenkunstadt und der Gemeinde Redwitz an der Rodach sind zwischen acht und zehn Jahre alt. Mit die meisten Friedhöfe im Landkreis Lichtenfels hat die Gemeinde Weismain. Aber: Von den neun Friedhöfen sind sieben in kirchlicher Hand. Große oder kleine, viel oder wenig Friedhöfe, eine Gemeinsamkeit ist zu erkennen: die Deckung des Bedarfs an Urnengrabstellen. Egal ob pflegeleichte oder pflegeintensive, Urnenstele oder Urnennische - alle Gemeinden haben den Wandel der Bestattungskultur erkannt und reagieren darauf.

Michelau

Anzahl Friedhöfe: 5

davon gemeindlich: 2

Kosten Kindergrab: 228 Euro für 20 Jahre

Kosten Einzelgrab: 540 Euro für 30 Jahre

Kosten Doppelgrab: 864 Euro für 30 Jahre

Kosten Familiengrab: Dreifachgrab: 1296 Euro für 30 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 720 Euro für 20 Jahre

Besonderheiten: Wiesenbestattungsfeld in Planung

Lichtenfels

Anzahl Friedhöfe: 5

davon gemeindlich: 4

Kosten Kindergrab: 170 Euro für 15 Jahre

Kosten Einzelgrab: 510 Euro für 20 Jahre

Kosten Doppelgrab: 1020 Euro für 30 Jahre

Kosten Familiengrab: 2040 Euro für 30 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 350 Euro für 15 Jahre

Besonderheiten: Urnenstele, Urnenkammer

Ebensfeld

Anzahl Friedhöfe: 12

davon gemeindlich: 10

Kosten Kindergrab: 225 Euro für 30 Jahre

Kosten Einzelgrab: 450 Euro für 30 Jahre

Kosten Doppelgrab: 450 Euro für 30 Jahre

Kosten Familiengrab: 900 Euro für 30 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 300 Euro für 20 Jahre

Besonderheiten: Urnenkammer

Bad Staffelstein

Anzahl Friedhöfe: 8

davon gemeindlich: 4

Kosten Kindergrab: 11 bis 12 Euro jährlich

Kosten Einzelgrab: 13 bis 20 Euro jährlich

Kosten Doppelgrab: 26 bis 40 Euro jährlich

Kosten Familiengrab: 52 bis 80 Euro jährlich

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 26 bis 30 Euro jährlich

Besonderheiten: Urnennische

Weismain

Anzahl Friedhöfe: 9

davon gemeindlich: 2

Kosten Kindergrab: 18 Euro jährlich

Kosten Einzelgrab: 22,50 Euro jährlich

Kosten Doppelgrab: 45 Euro jährlich

Kosten Familiengrab: 90 Euro jährlich

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 12,50 Euro jährlich

Besonderheiten: Gemeinschaftsgrabanlage mit Granit-Stelen

Redwitz

Anzahl Friedhöfe: 4

davon gemeindlich: 3

Kosten Kindergrab: 116 Euro für 15 Jahre

Kosten Einzelgrab: 205 Euro für 20 Jahre; 256 Euro für 25 Jahre

Kosten Doppelgrab: 307 für 20 Jahre, 384 für 25 Jahre

Kosten Familiengrab: 307 Euro für 20 Jahre; 384 Euro für 25 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 205 Euro für 20 Euro; 256 Euro für 25 Jahre

Besonderheiten: Urnennische, Urnenwände

Hochstadt

Anzahl Friedhöfe: 1

davon gemeindlich: 1

Kosten Kindergrab: 75 Euro für 15 Jahre

Kosten Einzelgrab: 150 Euro für 20 Jahre

Kosten Doppelgrab: 300 Euro für 20 Jahre

Kosten Familiengrab: 600 Euro für 20 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 150 Euro für 20 Jahre

Besonderheiten: Urnenwand, Urnenstele

Burgkunstadt

Anzahl Friedhöfe: 5

davon gemeindlich: 4

Kosten Kindergrab: 170 Euro für 15 Jahre

Kosten Einzelgrab: 510 Euro für 20 Jahre

Kosten Doppelgrab: 1020 Euro für 30 Jahre

Kosten Familiengrab: 2040 Euro für 30 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 350 Euro für 15 Jahre

Besonderheiten: Urnenstele, Urnenkammer

Altenkunstadt

Anzahl Friedhöfe: 3

davon gemeindlich: 2 (Verwaltung durch Gemeinde)

Kosten Kindergrab: 112 Euro für 25 Jahre; 90 Euro für 20 Jahre

Kosten Einzelgrab: 179 Euro für 25 Jahre; 215 Euro für 20 Jahre; 144 Euro für 20 Euro

Kosten Doppelgrab: 359 Euro für 25 Jahre; 502 Euro für 20 Jahre; 287 Euro für 20 Jahre

Kosten Familiengrab: 627 Euro für 25 Jahre

Kosten Urnengrab für 4 Personen: 287 Euro für 20 Jahre

Besonderheiten: Urnennische

Marktzeuln

Anzahl Friedhöfe: 1

davon gemeindlich: 1

Kosten Kindergrab: 10 Euro jährlich

Kosten Einzelgrab: 15 Euro jährlich

Kosten Doppelgrab: 30 Euro jährlich

Kosten Familiengrab: 30 Euro jährlich

Kosten Urnenreihengrabstätte: 15 Euro für 20 Jahre

Besonderheiten: Urnenreihengrabstätte