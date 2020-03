Landkreis Lichtenfels: Ein Wettbewerb für Landwirte soll Ackerwildkräuter schützen

Die Namen klingen poetisch, ihre Farben können mitunter triste Feldflächen erstrahlen lassen: Ackerröte, Nacht-Lichtnelke, Kornblume - das sind nur einige Namen heimischer Ackerwildkräuter. Um diese und deren Blütenvielfalt zu erhalten, ist nun zum vierten Mal der Ackerwildkraut-Wettbewerb ausgeschrieben, der in diesem Jahr in der Region Oberfranken stattfindet. Bewerben können sich sowohl Bio-Landwirte, als auch solche, die konventionell wirtschaften, wenn sie Ackerkräuter auf ihren Flächen haben oder dort vermuten.

Gemeinsames Projekt

Initiiert wird der Wettbewerb gemeinsam von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL), dem Biolandverband und dem Bund Naturschutz in Bayern (BN). "Es ist in der allgemeinen Auffassung verankert, dass Äcker sauber sein sollen", sagt Maike Fischer, Projektleiterin beim DVL beim offiziellen Startschuss für den Wettbewerb im Ebensfelder Rathaus. Jedoch müsse das keinesfalls so sein. Ackerwildkräuter können einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt leisten und zum Lebensraum für viele Insekten werden, so Projektleiterin Maike Fischer.

Viele Arten sind bedroht

Insgesamt gebe es in Deutschland an die 350 Ackerwildkraut-Arten, sagt BN-Agrarreferentin Marion Ruppaner. Ein Drittel bis ein Viertel von diesen seien gefährdet und ständen teils sogar auf der Roten Liste. Dies habe mehrere Gründe, unter anderem den heutigen Druck zur Ertragserzeugung, zählt sie auf.

"Was uns interessiert, sind die kleinen Arten, die nicht stören." Ackerwildkräuter könnten ohne Einschränkungen für den Anbau auf dem Feld wachsen. Außerdem entstehe ein positiver Nebeneffekt. "Es ist auch ein ästhetischer Aspekt, wenn die Landwirtschaft bunte Farbflecken hat", sagt sie.

Alle Äcker, die die Landwirte bis zum Anmeldeschluss am 20. April angemeldet haben, wird ein Kartierer bewerten, um die Verteilung der Pflanzen über den Acker festzustellen. In der Auswertung lege man besonders darauf Wert, ob viele verschiedene Arten auf einer möglichst großen Fläche vorkommen, sagt Franziska Mayer vom Institut für Agrarökologie der LfL. Weitere Pluspunkte würden vergeben, wenn die besonders gefährdeten Arten gefördert werden. Zudem müsse ein aktiver Ackerbau vorhanden sein.

Da für die Ackerwildkräuter wenig staatliche Förderung möglich sei, diene der Wettbewerb auch dazu, das Engagement der Landwirte zu honorieren, so Franziska Mayer. Die Erst- und Zweitplatzierten erhalten je einen Gutschein für einen Aufenthalt in einem Biohotel. Für alle weiteren gibt es Sachpreise und eine Artenliste des eigenen Ackers.

Interesse wecken

Der Wettbewerb diene außerdem dazu, dass junge Menschen, die viele der Pflanzenarten gar nicht mehr kennen würden, wieder Spaß am Entdecken entwickeln, sagt der BN-Kreisgruppenvorsitzende Anton Reinhardt. Das Interesse am Erhalt der Artenvielfalt habe in der Bevölkerung aber wieder zugenommen, meint er. Das zeige vor allem auch die rege Beteiligung am Säen von Blühstreifen nach dem Bürgerbegehren für mehr Artenvielfalt im vergangenen Jahr. "Es muss Pioniere geben, die das machen", findet Anton Reinhardt.

Bürgermeister Bernhard Storath, selbst Bio-Landwirt, hat im vergangenen Jahr drei seiner Äcker überprüfen lassen und dort einige seltene Arten festgestellt. Er hält den Erhalt gefährdeter Ackerwildkräuter auch für Kommunen wichtig: "Die Bevölkerung will das sehen und säen."

Rund um den Wettbewerb

Anmeldeformulare liegen bei den Ämtern für Landwirtschaft und den Landschaftspflegeverbänden aus. Eine Anmeldung ist bis zum 20. April erforderlich, z.B. online unter www.lfl.bayern.de/Ackerwildkraut-Wettbewerb.

Die Prämierung der Siegeräcker findet am 16. September im Wettbewerbsgebiet statt.