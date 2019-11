Krippen locken viele Besucher an

In ihre achte Auflage ging die immer beliebter werdende Weismainer Krippenausstellung im Schönbornsaal. Und schon die Eröffnung, die im Rahmen des Martinimarktes geschah, lockte wieder viele Besucher an.

Besinnlich war eines der Musikstücke der Weismainer Veen-Harfengruppe, die für eine sehr ruhige, angenehme Atmosphäre sorgte, das alpenländische Lied "Da drinnen im Stalle liegt's göttliche Kind".

Franz Besold als Schirmherr

Viel Prominenz war bei dieser Ausstellungseröffnung vertreten Neben der evangelischen Pfarrerin Claudia Jobst und Stadtpfarrer Gerhard Möckel waren auch die beiden Bürgermeister Udo Dauer und Hans Schott dabei. Den Landkreis vertrat der ehemalige Kreisrat Georg Meißner welcher auch eine Krippe zur Ausstellung zu Verfügung gestellte hatte. Erstmalig gab es mit Franz Besold auch einen Schirmherrn für die Ausstellung.

Erwin Hermannsdörfer, Sprecher der Weismainer Krippenfreunde, freute sich über den guten Zulauf schon bei der Eröffnung. Über 50 Exponate gebe es wieder zu sehen. Ohne die vielen Bastler und alle, die ihre Weihnachtskrippe zur Verfügung stellen, wäre alles nicht möglich, meinte Hermannsdörfer dankbar. Auch sei es eine feine Sache, wieder im Schönbornsaal diese Präsentation durchführen zu können. Dank des guten Gemeinschaftsgeistes könne man etwas Schönes auf die Beine stellen. Höhepunkt sei auch dieses jahr wieder die Verlosung einer Krippe.

Aufwertung für die Stadt

Einen Vergleich zur Situation von vor sieben Jahren zog Bürgermeister Udo Dauer. Sei man sich damals nicht sicher gewesen, ob diese Ausstellung fortgeführt werden könne, so stelle sie mittlerweile eine Aufwertung für die Region und die Stadt Weismain dar. Auch werde hier der Sinn von Weihnachten in einer immer hektischer werdenden Welt offenbar.

Schirmherr und Frankenwürfelträger Franz Besold zeigte sich beeindruckt, wieviel Herzblut die Aussteller und die Organisatoren in die Ausstellung in Weismain investiert hatten. Es sei eine Ausstellung, bei der man mal den ganzen Trubel, der schon im Herbst um die Weihnachtszeit gemacht werde, zur Seite schieben kann.

Dies machte er auch in Gedichtform deutlich: "Schaun wir in die Städte voll Entsetzen,/ wo sich Menschen nur noch abhetzen,/ die Stimmbänder mit Glühwein ölen/ und dabei ,Stille Nacht' noch grölen. Was letztlich einst die Nacht durchdringt war doch das Lachen des Jesuskinds."

Die evangelische Pfarrerin Claudia Jobst bezeichnete das Geschehen in der Krippe als "perfekten Moment". Dabei beinhalte die Krippe vieles, was auch die heutigen Zeit bestimme. Vertreibung, Verfolgung, Armut und Mord seien auch in der Weihnachtsbotschaft enthalten. Das Kind in der Grippe zeige den Weg zu Frieden und Besinnlichkeit.

Zusammen mit dem katholischen Stadtpfarrer Gerhard Möckel segnete sie die Krippenausstellung.