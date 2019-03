Knallbunter Faschingszug in Ebensfeld

Das Kneipensterben in Ebensfeld war beim Faschingszug am Dienstagnachmittag ebenso ein Thema wie die bundesweite Dauerbrenner wie die Feinstaubbelastung der Luft. Obwohl das regnerische Wetter nicht optimal zum Feiern war, hatten sich zahllose Zuschauer eingefunden, um die phantasiereich gestalteten Themenwagen zu bestaunen. Die drei Bürgermeister Bernhard Storath, Hauke Petersen und Gabi Böhmer zum Beispiel warfen von einem Lastwagen ihre Brezen unters Volk - ihr Motto: "Welcome to fabulous Las Ebensfeld". Der TSV hatte große Stars verpflichtet; auf seinem Wagen befanden sich sowohl Heino als auch die Musiker von Kiss: "Selbst Florian Silbereisen scheut sich nicht, nach Ebensfeld zu reisen." Moderiert wurde der Zug in der Ortsmitte von Peter Zapf.