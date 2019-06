Kloster Banz ist fest in Frauenhand

Frauen-Power in einem ehemaligen Männerkloster: Im Bildungszentrum der Hanns-Seidel-Stiftung geben nun drei Frauen den Ton an. Verwaltungsleiter Michael Möslein ist darüber sehr glücklich: "Die Wirtschaftsleitung in Kloster Banz ist erstmals komplett in Frauenhand." Zu Serviceleiterin Sonja Bauer und Hauswirtschaftsleiterin Lisa Lulei kam jüngst die Küchenchefin Kristina Franzke hinzu. Mit ihr, sagt Michael Möslein, sei der Generationswechsel im Führungsteam nun vollzogen. Sie werde das Küchenteam neu formen, das aus acht Mitarbeitern und sechs Koch-Azubis besteht.

"Banz war schon immer ein Ort, an dem ich einmal arbeiten wollte", sagt Kristina Franzke, die aus Schney stammt. Die 39-Jährige hatte zunächst eine Koch-Lehre im Coburger Sterne-Restaurant von Uli Schaller absolviert, wo sie die gehobene französische Küche kennenlernte: "Eine schönere Lehre hätte ich mir nicht denken können." Sie machte die Ausbildung zur Küchenmeisterin und arbeitete in den unterschiedlichsten Betrieben der Branche bis hin zum Groß-Catering. Die Küchenleitung habe sie sehr gern übernommen, denn zum einen faszinierte Banz sie schon während der Lehrzeit, zum andern wollte sie weg vom Kochen à la carte. "Das Tagesgeschäft in Banz ist planbar", sagt sie und gibt zu, dass es sie schon reizt, hier künftig auch den einen oder anderen Prominenten unter den Gästen zu wissen.

Mehr leichtere Speisen

Kreativität im Team bedeute ihr sehr viel, fährt Kristina Franzke fort. "Ich kann hier gute Produkte aus dem regionalen Bereich kaufen - das ist für einen Koch sehr wichtig." Insgesamt möchte sie bei der Gestaltung der Speisekarte "ein bisschen weg vom Fleisch". Vegetarisches und Fischgerichte sollen beim Erstellen der Speisekarten mehr im Fokus stehen, weil solche Speisen heute von den Gästen stärker gewünscht werden. Die Portionen leichter und kleiner zu gestalten, liege im Trend. So dürfen sich die Gäste in Banz jetzt mehr auf Gemüse aus der Region freuen - etwa auf Spargel -, und all das "pfiffig zubereitet und garniert". Oder anders ausgedrückt: "Modern interpretiert." Auch Saibling und Lachsforelle dürften nun öfter auf dem Menüplan stehen, denn aus diesem Fisch zaubert Kristina Franzke einige Gerichte, die sie selbst zu ihren Lieblingsspeisen zählt.

Dass die Kreationen der Küche formvollendet serviert werden, dafür sind Sonja Bauer und ihr Team zuständig. Die 44-jährige Weismainerin ist bereits seit 25 Jahren im Bildungszentrum Banz tätig, seit 18 Jahren in leitender Funktion. Derzeit besteht ihr Team aus fünf Hotelfachfrauen sowie neun Azubis (acht Frauen und ein Mann). Im Drei-Schichten-Betrieb decken sie im Service die Zeit zwischen 7 Uhr früh und 1 Uhr nachts ab. Das Eindecken und festliche Vorbereiten der Speisesäle - etwa für Familienfeiern, Kongresse oder Empfänge - gehört ebenso zu ihren Aufgaben wie das Auftragen der Speisen und Kredenzen edler Weine.

Prominente unter den Gästen

"Ich gehe so gern auf die Arbeit wie an meinem ersten Tag", sagt Sonja Bauer. Sie liebt vor allem die Herausforderungen beim Vorbereiten für Hochzeiten oder Musik- und Tanzveranstaltungen. In ihrer 25-jährigen Dienstzeit in Banz hat sie schon zahlreichen Prominenten aufgetragen - Kanzler Kohl und Kanzlerin Merkel waren ebenso darunter wie die Ministerpräsidenten Stoiber und Seehofer, aber auch der Liedermacher Reinhard Mey. Als Gäste behandelt sie alle gleich, das ist oberste Prämisse im Service.

Ein breites Aufgabenfeld

Dritte im Bunde der weiblichen Führungsriege ist Lisa Lulei. Mit ihren 15 Mitarbeitern ist die 29-jährige Ebensfelderin verantwortlich für die 132 Gästezimmer und die zwölf Seminarräume sowie für die Wäscherei und den Freizeitbereich mit Sauna und Hallenbad. Lisa Lulei hatte zunächst Hotelfachfrau in Banz gelernt. Sie arbeitete dann unter anderem in einem Schweizer Ski-Hotel, bei der Fluggesellschaft "Emirates" in Dubai und sogar auf einer Viermast-Segelyacht mit 60 Passagieren. 2018 kam sie nach Banz zurück, um hier die Hauswirtschaftsleitung zu übernehmen. Sie und ihr Team kümmern sich um viele Details wie den Blumenschmuck für die Tische und die Bepflanzung der Außenanlagen. Unter ihrer Regie wird das neue Kräutergärtlein - wichtig für die Küche! - bepflanzt: Kresse, Salbei, Rosmarin... Und die Pflege der Bausubstanz ist ein weiteres ihrer Aufgabenfelder. In Banz gilt es nicht nur die zahllosen kleinscheibigen Fenster zu putzen, hier muss auf die historischen Holzböden achtgegeben werden, der Sandstein braucht Pflege und die vielen Gemälde in Fluren, Zimmern und Sälen ebenso.

Eine Herausforderung ist die Hauswirtschaftsleitung in Banz für sie allemal. Man wächst mit den Aufgaben: "Es gilt, ein tägliches Pensum von 130 An- und Abreisen zu schaffen - und das in einem Zeitraum von fünf Stunden."

Verwaltungsleiter Michael Möslein ist stolz auf seine weibliches Führungscrew und deren Kreativität: "Alle drei Frauen sind sehr gut qualifiziert, der Servicegedanke ist bei ihnen ausgeprägt und sie zeigen ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft. Immerhin haben wir jährlich rund 750 Veranstaltungen im Bildungszentrum abzudecken."