Kirchweih Schwürbitz

Bereits zum dreizehnten Mal werden die Schwürbitzer Bürger ihre Kerwa feiern. Für "Kerwarummel", also Musik und Verpflegung ist bestens gesorgt. Zum Hahnenschlag gibt es als 1. Preis ein Spanferkel sowie weitere Sachpreise. Außerdem wird erstmals am Kirchweihplatz (bei schlechtem Wetter TV Heim) nach dem Frühschoppen (11 Uhr) Mittagessen (ab 11.30 Uhr) angeboten (Vorbestellungen der Mittagsessen Rollade und Spanferkel sind bei Chefkoch Patrick Lindner unter der Telefonnummer 0160/7789237 möglich).

So feiern beide Gotteshäuser der Ortschaft den Tag ihrer Weihe. Die schöne Herz-Jesu Kirche und das traute evangelische Gotteshaus - sie sind das Wahrzeichen der Ortschaft, der Schmuck und Stolz der Gemeinde. Die Gemeinde Schwürbitz war stolz auf ihre beiden Gotteshäuser, war es doch einmalig im Landkreis, in dieser Größenordnung zwei Kirchen zu besitzen.

Vor dem zünftigen Bieranstich am Samstag, 22. September, um 14 Uhr durch Schirmherrn und 3. Bürgermeister, Jürgen Spitzenberger, findet zunächst ein Glockenläuten beider Kirchen statt. Dazu erklingt ein Festsalut der Böllerschützen. Gleichzeitig sorgt die evangelische Kirchenband "Wolkenlos" am Samstag für musikalische Unterhaltung. Höhepunkte sind natürlich am Wochenende die Festgottesdienste in beiden Kirchen. Während am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche abgehalten wird, findet gleichzeitig um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der katholischen Kirche mit musikalischer Umrahmung des Kirchenchores statt. Anschließend gibt es bereits erstmals Frühschoppen um 11 Uhr und ab 11.30 Uhr Mittagessen. Der Festbetrieb beginnt dann um 13 Uhr. So gibt es ab 14 Uhr ein Kirchweihkonzert der Blaskapelle Schwürbitz. Am Samstag und Sonntag werden ein Kasperltheater im Pfarrgarten, ein Spielmobil mit Hüpfburg und weiteren Spielen, ein Ballonwettbewerb, Kinderschminken sowie Spiel und Spaß angeboten. An beiden Tagen gibt es Kaffee, Kuchen und leckere frische "Kerweskrapfen", deftige Leckereien vom Grill sowie frisch gezapftes Bier der Püls-Bräu.

Auf dem Sportgelände des FC Schwürbitz findet am Sonntag um 13Uhr das Fußballspiel FC Schwürbitz/TSV Marktzeuln Reserve gegen SC Hassenberg Reserve statt. Um 15 Uhr steht das Kreisklassenspiel FC Schwürbitz I gegen FC Michelau I auf dem Programm. Am Montag findet um 17 Uhr ein Kirchweih-Gaudi-Fußballspiel statt.