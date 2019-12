Kinder stürmen die Mini-Eisenbahn auf dem Lichtenfelser Marktplatz

Bevor der Startschuss fiel, stand noch ein wichtiges Ereignis bevor - das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung am großen Christbaum, welches mit einem gemeinsamen Countdown eingeläutet werden sollte. Dies klappte zwar erst im zweiten Anlauf, doch umso größer war dafür die Begeisterung, als die riesige Tanne vor dem Rathaus schließlich in festlichem Glanz erstrahlte und dem bereits sehr stimmungsvollen Ambiente noch ein besonderes Leuchten hinzufügte. Gestärkt mit Kinderpunsch und Bratwürsten, für die alle Kinder Gutscheine erhalten hatten, stürmten die Kleinen zuerst zur Eisenbahn, die an diesem Abend kostenfrei ihre Runden drehte. Entsprechend groß war deshalb auch der Andrang am Gleis, als die Fahrgäste mit leuchtenden Augen und vor Aufregung geröteten Wangen in die Wagen stiegen, um durch die liebevoll gestaltete Winterlandschaft zu brausen. Neben der Kindereisenbahn wurde zudem der Märchenwald erkundet, der auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Attraktionen lockt, seien es zauberhafte Märchenfiguren, eine große Baum-Schaukel oder das Hexenhaus, in dem in den kommenden Wochen täglich Märchenvorlesungen stattfinden werden. Für einen tollen Ausblick über den Markt darf wiederum der Rapunzelturm erklommen werden, während furchtlose Entdecker bei einem Rundgang durch das neu gestaltete Gespensterschloss diesmal noch mehr Möglichkeiten erhalten, das Gruseln zu lernen. Für große Augen sorgten zudem vier pelzige Fabelwesen, die im Märchenwald unterwegs waren, um die Kinder bei ihrem ersten Besuch zu begrüßen.

Kulinarik und Kunsthandwerk

Nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Großen hat der Weihnachtsmarkt in der Korbstadt wieder viel zu bieten. Ob an den Glühweinständen am Marktplatz und Säumarkt oder in der gemütlichen Stadtalm - von kulinarischer Seite werden die Besucher nicht nur mit typisch winterlichen Getränken wie Feuerzangenbowle, Orangenpunsch und Glühbier verwöhnt, sondern dürfen sich auch auf zahlreiche Leckereien wie Crêpes, Waffeln, Käsespätzle, Gulaschsuppe und erstmals auch Baumstriezeln freuen.

Wer auf der Suche nach einem besonderen Geschenk oder handgemachten Einrichtungsgegenstand ist, wird bei den Kunsthandwerkern fündig. Diese eröffneten am Freitag zeitgleich mit dem Laternenumzug ihre Stände, wo unter anderem dekorative Holzarbeiten, handgefärbte Wolle, gestrickte Handarbeiten, Imkerprodukte oder Liköre aus eigener Brennerei angeboten werden. Darüber hinaus präsentieren auch täglich wechselnde Aussteller, darunter Kindergärten und Pfadfinder, ihr Angebot in einer Markthütte am großen Christbaum.