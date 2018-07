Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Archäologie

Keltische Spuren am Staffelberg: Archäologen machen Geschichte lebendig

Menosgada erwacht wieder zum Leben: Archäologen graben am Staffelberg das Eingangstor zu der keltischen Großsiedlung am Bad Staffelsteiner Hausberg aus und errichten es wieder - in Originalgröße. Wir haben uns auf der Ausgrabungsstätte umgeschaut.