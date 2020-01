Keltische Experten bauten das Zangentor

Ein Stück Heimathistorie tritt ans Tageslicht. Die Kapitel sind längst geschrieben, doch nicht in Worten, sondern mit Steinen, Nägeln und Pfostenlöchern. Man muss nur darin lesen können. Rund 60 interessierte Bürger lauschten im Rahmen des CHW-Programms im Ebensfelder Pfarrheim einem Mann, der dies hervorragend versteht. Markus Schußmann, der die nun abgeschlossenen umfangreichen Ausgrabungen eines vor über 2000 Jahren keltischen "Zangentors" auf dem Staffelberg leitete, gab einen spannenden Einblick in das Aufsehen erregende Projekt, welches mit einer Rekonstruktion vor Ort sein krönendes Finale erfahren soll.

15 monatige Grabungsphase

Glücklicherweise gibt es nicht nur negative Überraschungen, sondern hin und wieder auch positive. 2017 wurden Sondageschnitte, also Probeschnitte, getätigt, um zu prüfen, ob sich die Grabungen auf dem Staffelberg überhaupt lohnen. Hinter dem schon bald förmlich schreienden Ja können mittlerweile noch einige Ausrufezeichen gesetzt werden. Was Ausgrabungsleiter Schußmann und sein Team in der am Ende 15 Monate währenden Grabungsphase alles zutage förderten, übertraf wohl selbst die Hoffnungen der kühnsten Optimisten.

Facettenreiche Arbeit

Diese archäologische Glücksfall lässt die Bevölkerung am Obermain freilich nicht kalt. Das Pfarrheim platzte an diesem Freitagabend fast aus allen Nähten, das Thema scheint nach wie vor die Bürger zu elektrisieren. Herzlich hieß Gerhard Neuberger von der CHW-Bezirksgruppe Ebensfeld-Zapfendorf den fachkundigen Referenten willkommen, der ohne viel Umschweife den Zuhörern ein anschauliches Bild vom Projekt vermittelte und auf diese Weise auch von der facettenreichen archäologischen Arbeit.

Vier Zugänge zur keltischen Siedlung Menosgada auf dem Staffelberg hat es, so vermuten die Forscher, wohl gegeben. Gut möglich, dass das Zangentor, dessen Rekonstruktion geplant ist, vielleicht sogar den bedeutendsten Eingang darstellte. Beeindruckend sind die Dimensionen mit einem Torgebäude, das inklusive Dach eine Höhe von 12,50 Metern aufwies und von zulaufenden Mauern flankiert war. Daher rührt auch die Bezeichnung "Zangentor", potenzielle Angreifer wurden von den Wachposten sprichwörtlich "in die Zange" genommen.

Intelligente Konstruktion

Die damaligen Baumeister arbeiteten, wie die Zuhörer erfuhren, alles andere als oberflächlich, errichteten beispielsweise Rinnen, welche sie mit Lehm auskleideten. "Dies diente dazu, eine Unterspülung zu verhindern", ließ Schußmann wissen. Die Pfosten, die in den noch heute zu sehenden Löchern steckten, wurde außerdem teils um 45 Grad gedreht. Dies ermöglichte diagonale Verstrebungen, welche das Konstrukt stabilen Halt verlieh. "Es scheint, dass der Baumeister seiner Zeit weit voraus war", zog Schußmann angesichts des für die damalige Zeit sehr intelligenten Vorgehens Bilanz.

Dass Archäologen sich bei aller Begeisterung und Freude an ihrer Arbeit von jedweder Schönfärberei gänzlich distanzieren, verdeutlicht etwa die von Schußmann verlautbarte Erkenntnis, dass die Pfostenschlitzmauern vermutlich von Hilfskräften, das Torgebäude hingegen von Fachkräften errichtet worden sein dürfte. Die Strahlkraft des archäologischen Glücksfalls dürfte dies aber nicht ansatzweise schmälern.

Nägel verraten viel

Was sollen schnöde, verrostete Nägel oder gar nur Überreste davon denn schon bei der Rekonstruktion eines imposanten Tores helfen, mag sich der Laie vielleicht denken. Je nach Fundort und Gestalt erstaunlich viel, wie die Ausführungen Schußmanns darlegten: So mutierten eben jene Nägel unter Einbeziehung von Länge, Fundort und weiterer Determinanten zum wichtigen Informationsträger, um heute sagen zu können, dass die aus Eichenholz gefertigten Durchfahrtstore fünf Meter hoch und rund neun Zentimeter dick waren, demzufolge rund 600 bis 700 Kilogramm Gewicht aufwiesen. Auch im dortigen Erdreich am Fuße des Staffelbergs mehr als zwei Jahrtausende überdauernde Pflanzenreste entgehen dem geschulten Blick des Archäologen nicht, wie die faszinierten Zuhörer feststellten: Diese "verraten" dem Fachmann nämlich, dass das Zangentor im Spätherbst errichtet wurde.

Zwei Dutzend Fibeln (wie Sicherheitsnadeln funktionierende Kleiderspangen), ein Schwert, ein blaues Glassplitter, welcher auf einen Glasarmring hindeutet oder Feuerstellen - auf Funde diverser Art ging der Referent ein, jeder ein Glücksfall für sich. Viel Spektakuläres trat während der Ausgrabungsphase zutage, neben zweier Fußspuren von Kelten und fünf Millimeter kleinen Münzen auch etwas traurig Stimmendes: ein Kindergrab aus der Zeit um 120 vor Christus, allerdings ohne Leichnam. "Es handelt sich wohl um ein rituelles Bauopfer", so Schußmann, genauso wie beim Kindergrab, das man in der Keltenstadt in Manching fand.

70 Schädelfragmente

Aus heutiger Sicht morbide muten die im Ausgrabungsbereich gefundenen über 70 Schädelfragmente an. Sie sind rund 30 Personen zuzuordnen. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Schädel im Bereich des Zangentors angenagelt wurden. "Es handelt sich wohl um einen Schädelkult der Kelten", erklärt Schußmann, der als ähnliches Beispiel den Fundort eines Oppidums im keltischen Roquepertuse, nahe dem heutigen Velaux in der französischen Provence nennt. Ein Zuhörer sieht darin eher eine "abschreckende Wirkung", der Referent kann diese Ansicht nachvollziehen, vermutet indes eher einen rituellen Charakter, räumt aber zugleich ein: "Genau werden wir das wohl nie erfahren".

Für Feinde symbolisierte das Zangentor mit seinen dort wohl befindlichen Wachposten die unmissverständliche Botschaft: "Bis hierher und nicht weiter" . Für die Stadtbewohner selbst brauchte es freilich eine Zufahrtsstraße. Diesbezüglich wurden bei den Ausgrabungen sogar Überreste von Pflasterungen ans Tageslicht befördert, die aber nicht ausschließlich im Zusammenhang mit der Errichtung des Zangentors stehen. Wie auch immer, ein gepflasterter Weg war damals etwas Außergewöhnliches. "Die Kelten wussten, was sie an ihrem Weg hatten, hielten diesen instand", erklärte Schußmann. So wurden Schlaglöcher ausgebessert, Flächen neu geschottert. Selbst auf ein regelmäßiges Säubern des Weges deuten die Ausgrabungen hin.

Der Referent zeigt eine Folie mit einem Foto, auf dem Steine in verdichteter Form gefunden wurden. In diesem Fall handelt es sich um eine Verwendung der Steine als Rückanker für die errichteten Pfosten. Die getätigten Ausgrabungen sind, das zeigen Beispiele wie dieses, auch wertvoll, um Rückschlüsse auf den Ablauf der damaligen Bauarbeiten zu ziehen. "Nicht nur das Ergebnis ist interessant, sondern auch der Weg dorthin", verdeutlichte er den der Archäologie inne wohnenden, von Effekthascherei und Sensationsgier weit entfernten ganzheitlichen Ansatz.

Die Dauer der Ausgrabungen verlängerte sich - nicht zuletzt infolge der vielen unerwarteten Funde und der anfangs unterschätzten Dimension des keltischen Zangentors - von zunächst sechs auf schließlich 15 Monate. So war schnell klar, dass die ursprüngliche Hoffnung auf einen Start der praktischen Rekonstruktion noch im Jahr 2019 nicht ansatzweise würde erfüllt werden können. Nach den im Grunde als sehr positiv zu wertenden Entwicklungen gibt sich der Ausgrabungsleiter mittlerweile vorsichtig, beantwortete die spannende Frage des Baubeginns nun mit "frühestens 2021".

Aber das hat er sowieso nicht selbst in der Hand, neben der Komplexität des weit über die Region hinaus bekannt gewordenen Vorhabens sind auch allerhand bürokratische Hürden zu nehmen. Aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Der nach allen Kräften des archäologischen Spurenlesens fernab jeglichen "Disney"-Charakters möglichst originalgetreue Wiederaufbau des Zangentors wird die Besiedlungsgeschichte auf dem Staffelberg lebendig werden lassen. Das verdient ob der immensen heimatgeschichtlichen Tragweite auch ein gehöriges Maß an Geduld.