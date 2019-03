Käfer Willi steht auf der Roten Liste

Auf die Idee muss erst mal einer kommen: "Volksbegehren - Rettet die SPD - Wir stehen auf der Roten Liste". Mit einem solchen Plakat stellte sich SPD-Stadtrat Dieter Leicht im gelben Bienen-Outfit mit Namenszug "Willi" beim Faschingszug an den Straßenrand. Ihm zur Seite: SPD-Stadtrat Harald Konietzko als Marienkäfer. Alter Falter!

Sich selbst auf den Arm zu nehmen, ist das Wesentliche am Fasching. Erst Recht, wenn die Sache einen bedrohlichen Hintergrund für die eigene Art hat.

Jedes Jahr ein Hingucker

Die beiden SPD-Stadträte haben sich schon in den Vorjahren während des Staffelsteiner Faschingszugs verkleidet und in Höhe des NKD-Marktes in der Bahnhofstraße aufgestellt, um den Zug als Randfiguren zu bereichern. "Das machen wir jedes Jahr", sagt Dieter Leicht. Als Indianer waren die beiden schon dabei und als Prinzessinnen ebenso.

Heuer aber schossen sie den Vogel ab: Das Bienchen und das Marienkäferchen sorgten bei vielen Besuchern des Faschingszugs für Heiterkeit.

Über sich selbst lachen können

"Wer sich nicht selber auf die Schippe nehmen kann, hat was falsch gemacht", kommentiert Dieter Leicht die humoristische Aktion. Ideengeberinnen dafür seien Antje Konietzko und Gudrun Goos gewesen, ergänzt Dieter Leicht. Sie hätten angeregt, das Volksbegehren "Rettet die Bienen" aufzugreifen, um auf die bedrohte Art der Sozialdemokraten zu verweisen, die nun auf der Roten Liste stehe. Dieter Leicht: "Sie sagten: Jetzt macht ihr zwaa die Insekten." Und zudem habe das Motto des Staffelsteiner Karnevals-Klubs in dieser Session ganz gut dazu gepasst: "Fabelwesen und Magie, der SKK weckt Fantasie." Was er damit sagen will? Vermutlich dass nicht viel Fantasie dazu gehört, sich den SPD-Genossen bald als Fabelwesen vorzustellen. Vielleicht aber auch, dass mit ein wenig Magie doch ein Comeback der Partei möglich wird.

Realität ergänzt die Satire

Ironie am Rande: Im Schaufenster vom NKD stand ein Rabattschild: "50 % auf rot reduzierte Wohn- und Deko-Artikel!" Auch darüber lachten viele Passanten.

Wer sich übrigens in die Unterschriftenliste für das Volksbegehren eintragen möchte: Sie liegt am 1. April im NKD aus.