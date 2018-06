Intelligenter Strombezug: Pilotprojekt mit Großspeicher gestartet

In Bad Staffelstein haben die ansässigen Unternehmen IGB Solar und Moll Akkumulatoren seit Juni einen Großspeicher in Betreib genommen. Der unscheinbar wirkende Container befindet sich auf dem Gelände der Akkumulatorenfirma - und beinhaltet eine Lithiumbatterie und ein Batteriemanagementsystem. Das Pilotprojekt ist zukunftsorientiert, denn "Peak Shaving wird in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommen", so Rainer Wagner, Senior-Vice-President von Moll Akkumulatoren. Für die Frima IBC Solar erschließt sich damit ein neues Geschäftsmodell.Mehr zum Projekt, was es mit dem Peak Shaving auf sich hat und welche Rolle die Energiewende dabei spielt, lesen Sie im vollständigen Artikel