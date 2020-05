Innovation aus Franken: Firma entwickelt den Masken-Butler und spendet 700 Maskenhalterungen an Krankenhaus

Durch Corona hat er seinen Weg auch in den Privathaushalt gefunden: der Mund-Nasen-Schutz. So stellt sich nicht nur Krankenhauspersonal, sondern auch jeder andere,die Frage, wo er benutzte Masken vor dem nächsten Waschgang oder Tragen aufbewahren soll.

In Krankenhäusern werden momentan teilweise wiederverwendbare Masken benutzt. Auch für das medizinische Personal wird sich beim Abnehmen der Maske die Frage stellen "Wohin damit?". Da sich an der Außenseite der Maske Bakterien und Krankheitserreger sammeln können, ist weder der Tisch, noch die Türklinke der richtige Ablageplatz.

Spende von 700 Masken-Butlern an Regiomed Klinikum Lichtenfels

Armin Zecevic, Geschäftsführer von Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG Michelau erhielt von seinem Freund und Kollegen Thomas Mahr und dessen Sekretärin eine zunächst "sehr skurrile Anfrage", wie er selbst im Gespräch mit inFranken.de zugibt. Mahr ist Leiter der Talentschmiede Schmeilsdorf. Für seine Mitarbeiter hätte er gerne Maskenhalterungen. Zu seiner Anfrage schickte er ein Bild eines selbst konstruierten Prototyps aus einem Zollstock und einem Wasserglas.

"Sicher kann ich sowas fertigen", war Zecevics Antwort. In kürzester Zeit produzierte er nicht nur den Masken-Butler, sondern stellte auch eine Facebook-Kampagne und einen Onlineshop auf die Beine. Innerhalb von einem Tag gehen dort nun 70 bis 80 Bestellungen ein.

Am 7. Mai hat Zecevic 700 Masken-Butler an die Mitarbeiter des Regiomed Klinikums Lichtenfels gespendet. Bei der Spendenübergabe waren der Lichtenfelser Landrat Christian Meißner und der Geschäftsführer der bayerischen Einrichtungen von Regiomed, Robert Wieland, anwesend. Beide haben bereits einen Masken-Butler in ihren Büros.

Klinik und Mitarbeiter sind "hin und weg"

Die Reaktionen seien sehr positiv gewesen. Man war froh, nun eine geeignete Lösung für das Masken-Problem gefunden zu haben. Auch an das Awo-Seniorenheim in Schonungen bei Schweinfurt hat Zecevic bereits 100 Masken-Butler für Mitarbeiter und Bewohner gespendet. So haben auch die Senioren einen geeigneten Platz, um ihre Masken aufzubewahren.