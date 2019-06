In Lahm ist man ziemlich auf zack

Ein kleines Empfangskomitee der Gartenfreunde Lahm unter der Leitung von Angelika Schütz wartet schon seit rund einer Viertelstunde auf dem Spielplatz des Ortes auf die Bewertungskommission. Hier findet einmal im Monat ein Seniorencafé für Jung und Alt statt. Dann stehen noch mehr Tische und Sitzgelegenheiten bereit.

Blumenschmuck wird prämiert

Lahm ist am Montagvormittag die erste Station im Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft - Unser Dorf soll schöner werden" auf Kreisebene. Parallel dazu führt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege heuer einen kreisinternen Themenwettbewerb zum "Blumenschmuck" durch.

Als Erster trifft Bürgermeister Andreas Hügerich ein. Wenig später dann die weiteren Jurymitglieder unter der Leitung von Kreisfachberater Michael Stromer. Die Außenanlagen wie der Bereich um die Kirche und des Kreuzes sowie Blumenkästen entlang des Spielplatzes werden von den Gartenfreunden gepflegt. Den Rasen am Spielplatz und einen eventuellen Baumschnitt übernimmt die Stadt Lichtenfels.

Der Ort musste sich für den Besuch der Bewertungskommission nicht eigens rausputzen. "Bei uns ist es ja immer schön", erklärt die Vorsitzende Angelika Schütz selbstbewusst. In dem kleinen Juraort gibt es einen Gieß- und Pflegeplan, bei dem alle Mitglieder reihum dran sind.

87 Mitglieder

1989 gründeten sich die Gartenfreunde Lahm. Der Verein zählt heute 87 Mitglieder bei 107 Einwohnern. Auch der Nachwuchs, die "Buntspechte" werden eingebunden. Ihre Handabdrücke haben die Kinder im Schulbushäuschen hinterlassen. Jüngste Errungenschaft der 16 Mädchen und Jungen ist ein erst im Frühjahr angelegtes Herz für Bienen mit Nahrung und Unterschlupf für Insekten.

Oben auf der Hochfläche des Juras hat die Landwirtschaft schon immer mit Wassermangel zu kämpfen. Ein privater Grundstücksbesitzer hat sich inmitten einer Wiese ein kleines naturnahes Paradies geschaffen mit Hochbeeten, mehreren Insektenhotels, Gemüse und Blumenpflanzen und einer kleinen, gemütlichen Sitzfläche. In den Vorgärten fallen prächtige Blumenrabatte und üppig blühende Rosenstöcke auf. Wo früher Kühe gehalten wurden, werden heute Familienfeste gefeiert. Zwischen der kleinen Kapelle und einem angrenzenden Wirtshaus werden Wallfahrergruppen bewirtet.

Was wird bewertet?

Bewertet werden fünf Teilaspekte, unter denen der dörfliche Lebensraum betrachtet wird. Dazu zählen Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und -entwicklung, Grüngestaltung und -entwicklung sowie das Dorf in der Landschaft. Insgesamt kann die Jury für einzelne Teilaspekte bis zu 20 Punkte vergeben, insgesamt sind 100 Punkte zu erreichen.

Das Fazit, welches Kreisfachberater Michael Stromer am Ende des Rundgangs durch die Juragemeinde zieht, fällt durchweg positiv aus, spart aber auch nicht mit Kritik. Der Blumenschmuck sei tief in der Ortschaft verwurzelt. Positiv sieht Stromer auch den Blumenschmuck im Bereich der Kirche und des Kreuzes sowie das neuangelegte Herz für Bienen. Von der Struktur her sei Lahm eher ein Straßendorf mit langgezogenen Höfen. Das der Ortskern von der Siedlungsstruktur her im Inneren eher eine Nachverdichtung erfährt, wird ebenfalls anerkannt. Auch dass die Wallfahrer einen Platz zum Ausruhen finden. Kritisch dagegen wird die Verwendung von Schotter bei der Gestaltung von großen Flächen gesehen. "Wenn ihr weiterhin die Verhältnismäßigkeit im Auge behaltet und überlegt was zu euch passt, werdet ihr in den nächsten Jahren viel Freude haben", erklärt Stromer abschließend.

Nach dem Besuch in Lahm stand für die Bewertungskommission noch Schönsreuth, Altenbanz, Stublang, Schwabthal, End und Kaider auf dem Programm, am heutigen Dienstag dann Burkheim, Prügel, Maineck, Görau, Seubersdorf und Modschiedel.