Hungrige Hamster längst nicht satt

Da wäre selbst Tierbeobachter Heinz Sielmann die Spucke weg geblieben. In Isling ist einmal jährlich eine Hamster-Gattung anzutreffen, die scheinbar niemals satt wird. Gemeint ist die Mannschaft aus Ebensfeld, die beim stimmungsvollen "Beachsoccer-Cup" immer wieder für Furore sorgt - und auch heuer wieder der Konkurrenz die lange Nase zeigte.

Die ausrichtende Spielvereinigung Isling hatte erneut keine Mühen gescheut, ließ am örtlichen Sportgelände mit vieler Hände Arbeit das sandige Spielfeld entstehen. Die Akteure der teilnehmenden 40 Männer- und 14 Frauenteams gingen - um im Tierjargon zu bleiben - sandwürmergleich auf Torejagd. Die Zuschauer auf der Tribüne fieberten mit ihrer Lieblingsmannschaft mit, sahen ein Turnier, das in Sachen Unterhaltungswert dem der Vorjahre in nichts nachstand - mit erbitterten Zweikämpfen, sehenswerten Treffern und auch klasse Torwartparaden.

"Lokomotive" schwer zu bremsen

Die "Hamsterbande" mit Spielern aus dem Raum Ebensfeld musste man freilich erneut auf dem Zettel haben. So war es keine Überraschung, dass das Team nach souverän überstandener Gruppenphase sind auch im Achtelfinale (2:0 gegen SK Lation, Guttenberg) und Viertelfinale (2:0 gegen Lok Lichtenfels) durchsetzte. Sehr knapp gestaltete sich anschließend das 1:0 gegen das aus dem Allgäu angereiste Team "Steck'n Nei".

Auch "Lokomotive Lattendicht" als Lokalmatodor aus Isling war scheinbar nicht zu bremsen, fand sich auf dem sandigen Untergrund bestens zurecht und zog nach Gruppensieg, Achtelfinale (2:1 gegen "Sancho Pancho", Lichtenfels), Viertelfinale (3:0 gegen "Schnell Müd" Birkach) und Halbfinalsieg (1:0 gegen "Rasselbande" Ebensfeld) ebenso ins Finale ein.

Vierter Turniersieg

In der Neuauflage des Endspiels von 2018 ging das Islinger Team dann sogar nach drei Minuten in Führung. Sollte "Lattendicht" den "Hamstern" diesmal die Suppe versalzen? Mitnichten - denn nach sieben von insgesamt zehn Spielminuten glichen die Ebensfelder aus - und behielten danach auch im spannungsgeladenen Neunmeterschießen die Oberhand. Klar waren die Jungs von "Lokomotive Lattendicht" danach ein wenig geknickt, doch der erste Weg ging zu den "Hamstern", um ihnen zum vierten Turniersieg nach 2013, 2014 und 2018 zu gratulieren. Fairness wurde in Isling wie immer groß geschrieben.

Sportliche Power war auch in der Frauenkonkurrenz zu beobachten. Für viele überraschend schieden die "Beachkruetla" aus Michelau, die in den vergangenen vier Jahren immer mindestens bis ins Halbfinale gelangten und 2017 sogar gewannen,diesmal schon in der Gruppenphase aus. Den "Liletten" aus Stegaurach, die bei ihrer Islinger Premiere im Vorjahr gleich gewannen, gelang hingegen der erneute Einzug ins Endspiel.

Doch dort warteten keine Geringeren als "Die Tanten machen nur Spaß" aus Oldenburg, ihres Zeichens Gewinner der Turniere 2011 und 2013. Sowohl die "Liletten" als auch die "Tanten" waren bis zum Finale ohne Gegentreffer geblieben. Als es nun um die Wurst beziehungsweise den Siegerpokal ging, ließen sich die Mädels aus dem hohen Norden nicht die Butter vom Brot nehmen, gewannen auch das Finale überzeugend mit 2:0 und holten somit den dritten Titel beim 2005 ins Leben gerufenen Beachsoccer-Cup.

"Super Zusammenhalt"

In den Spielen um Platz drei sicherten sich die "Rasselbande" aus Ebensfeld (2:1 gegen "Steck'n nei" aus Mindelheim im Allgäu) beziehungsweise bei den Frauen die "Fränkischen Pflaumen" aus Schwabthal (2:1 gegen "Barfußbetrieb" Bad Staffelstein) jeweils den Bronzerang.

"Schön, dass Ihr wieder alle mitgemacht habt", dankte Frank Denscheilmann, der Vorsitzende der ausrichtenden Spielvereinigung Isling, bei der Siegerehrung allen 54 Teams. Er blicke zurück auf "ein geiles Turnier" und würdigte den "super Zusammenhalt aller", ohne den eine Veranstaltung wie diese nicht möglich geworden wäre. Ein großes Lob sagte Denscheilmann den rund 400 Helfern. Diese seien bei ihrem Einsatz an den vier Tagen "bis an ihre Grenzen gegangen - und manchmal sogar darüber hinaus".

Auch die Jugend wurde in die Veranstaltung eingebunden. Die Nachwuchskicker des FC Altenkunstadt und der Spielvereinigung Isling standen bei einem Einlagespiel, das Isling mit 1:0 gewann, in Sachen Ehrgeiz den "Großen" in nichts nach. Erwähnenswert ist auch eine schöne Aktion der Mannschaften HFM Hannover (Männer) und der "Tanten",die im Rahmen ihrer spontanen Sammelaktion ein paar Euro für die Kasse der Jugendarbeit der Spielvereinigung Isling spendeten.

Punktlandung

Wenige Minuten nach Übergabe der Pokale an die bestplatzierten Männer- und Damenteams begann es ordentlich zu regnen - eine echte organisatorische Punktlandung. Aber das Glück ist bekanntlich mit den Tüchtigen. Vereinsvertreter, Sandkicker und Zuschauer einte abschließend die Hoffnung, dass der bei bei den sportlichen Akteuren wie Zuschauern Frohsinn verbreitende Islinger Beachsoccer-Cup noch lange weiter bestehen möge.