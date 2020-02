Lichtenfels 21.02.2020

Kommunalwahl

Hügerich will "Vision 2030" zielgerichtet umsetzen

Am 15. März bewerben sich in Lichtenfels zwei Bürgermeisterkandidaten um den Chefsessel im Rathaus. Wir sprechen mit beiden darüber, was sie im Fall eines Wahlsieges für die Stadt erreichen wollen. Wir beginnen heute mit Amtsinhaber Andreas Hügerich (SPD).