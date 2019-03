Hollywood kommt nach Ebensfeld

Das Konzept hat sich bewährt: seit zwei Jahren legt ein DJ zum Fasching der Jungen Wähler auf, gefeiert wird in einem abgetrennten Bereich der Dreifachturnhalle und in der toll geschmückten Bar.

Was die Verantwortlichen rund um den zweiten Vorsitzenden Axel Hümmer am Wochenende auf die Beine gestellt hatten, konnte sich sehen lassen: Die Security am Eingang kontrollierte "Mama-Zettel" und manchmal auch die Ausweise des bunt gemischten Völkchens.

Eisbonbonschnaps für alle

Vorsitzender Felix Schober war unter anderem als "Springer" unterwegs und Christian Böhmer - als Raufbold verkleidet und nach eigenen Angaben mehr als drei Liter Blut verloren - schenkte den volljährigen Gästen erstmals und auch erstmalig einen Begrüßungsshot aus: eisbonbonfarbenen Eisbonbonschnaps. Der schmeckte genauso schrill, wie das Motto der Party war: "Hollywood" - mit allem was dazu gehörte: Al Capone und Marge Simpson, eine rassige Diva und ein Comic Girl aus dem Manga-Bereich, Panzerknacker und Musikbands.

Thema mit vielen Variationen

"New Kids on the Block" waren aus Bamberg angereist, ein Zebra aus dem Film Madagaskar wuselte unentwegt an der Bar herum und Conchita Wurst gab es gleich in mehreren Ausführungen. "Haam Kummst" und "Hulapalu" wummerte durch den Saal, es wurde getanzt und gerockt - große bunte Deckenballons und satte Strahler verwandelten die sonst als Schulsportstätte genutzte Halle in eine coole Partydisco.