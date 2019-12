Höchste Auszeichnung für fränkische Therme: Fünf Sterne fürs Sauna-Land der Obermain-Therme

Interview mit dem Geschäftsführer des Deutschen Saunabundes, Rolf Pieper, zur Auszeichnung der Obermain-Therme: Frage:Was tut die Obermain Therme Ihrer Ansicht nach, um den Standard zu halten, den der Deutsche Sauna-Bund nun zum vierten Mal in Folge mit seiner höchsten Auszeichnung belohnte?

Rolf Pieper: Die Obermain-Therme zeichnet sich besonders durch ihre gut gestaltete Außenanlage aus, die mit interessanten Saunabademöglichkeiten gespickt ist. Dies allein wäre schon ein Kriterium, die Therme auszuzeichnen. Darüber hinaus muss die Anlage selbstverständlich alle weiteren Kriterien für die Zuerkennung des Premium-Qualitätszeichens erfüllen. Beispielhaft kann man hier die Aufgüsse, den regelgerechten Badeablauf oder die Wellness-Anwendungen nennen.

Wie wichtig ist es, den Gästen in regelmäßigen Abständen mit den Sauna-Events ein besonderes Programm zu bieten?

Für die Ansprache eines breiten Spektrums an Saunagästen sind Sauna-Events notwendig. Das besondere Interesse daran hat sich in Bad Staffelstein zum Beispiel bei der Durchführung der Deutschen Aufguss-Meisterschaft vor zwei Jahren gezeigt. Damals hat es eine enorm große Zahl begeisterter Aufgussteilnehmer gegeben. Für das Tagesgeschäft ist es aber wichtiger, solide, kundenorientierte Dienstleistungen zu bieten, wie es in der Obermain-Therme geschieht.