Mann bedroht Autofahrer mit Messer: Am Sonntagabend (11. August 2019) hat ein 41-Jähriger im oberfränkischen Hochstadt am Main (Kreis Lichtenfels) mehrere Autofahrer mit einem Messer bedroht. Alarmierte Polizeikräfte trafen den betrunkenen Mann vor Ort an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,02 Promille.

Gegenüber der Beamten gab er an, mit seinem Fahrrad von Michelau über Schwürbitz nach Hochstadt am Main gefahren zu sein. Die Polizei nahm den 41-Jährigen schließlich mit auf die Dienststelle. Wer die Vorfälle beobachtet hat oder Geschädigter ist beziehungsweise bedroht wurde, soll sich unter 09571/9520-0 bei der Polizei melden.

