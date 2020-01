Von der Autobahnstrecke zwischen Bad Staffelstein und Ebensfeld aus ist die Baustelle auf der Anhöhe gut einsehbar. Dass aktuell Arbeiten am Wasserhochbehälter, gelegen am Fuße des Veitsberg unweit des Wanderparkplatzes, in Gange sind, davon bekommen die Bewohner der umliegenden Ortschaften dagegen ...