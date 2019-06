Hoch zu Ross auf "Daisy" und "Sunny"

Sie sind groß und muskulös, kein Vergleich zu Katze oder Hund. Doch sieht man ihnen in die Augen, ist das wie ein Blick in die Seele ausgesprochen sensibler Lebewesen. Dass Pferde niemals als "Sportgeräte" betrachtet werden dürfen, sondern Individuen mit unterschiedlichen Vorlieben und Charakteren sind, wurde den 13 teilnehmenden Jungen und Mädchen beim Schnuppertag im Reitverein Maintal vor Augen geführt.

Der in freier Natur nahe Lichtenfels angesiedelte Reitverein Maintal bietet Reitunterricht-Stunden an, außerdem haben Pferdebesitzern die Möglichkeit, ihre hier "wohnenden" Pferde liebevoll und umfassend betreuen zu lassen. Insgesamt 40 Pferde sind hier untergebracht.

Der im Rahmen des Pfingstferienprogramms veranstaltete Schnuppertag, zu dem Daniela Görtler zehn Mädchen und drei Jungen herzlich begrüßte, bot ein ganzheitliches Bild. Hätten die Kinder sich die ganze Zeit nur aufs Pferd gesetzt, wäre das oberflächlich gewesen und würde vor allem den Tieren nicht gerecht. Wer das Reiten erlernen oder überhaupt mit Pferden zu tun hat, muss wissen, dass da auch noch einiges mehr dazu gehört.

Ob das Pferd mit den charakteristischen Haarbüscheln an den Fesselgelenken, welches auf den Namen "Stella" hört, Stute Suzi oder Pony Sunny - zu jedem Pferd gibt es einen individuell abgestimmten Futterplan. Neben Heu oder Stroh gehören hierzu beispielsweise auch gequetschter Hafer, nährstoffhaltiges Energiefutter in Form von Pellets. "Im Sommer werden auch einmal Knoblauch-Flocken verabreicht, um die Mücken fernzuhalten", erklärt Amelie Reimers, die neben weiteren im Umgang mit Pferden erfahrenen Vereinsmitgliedern Daniela Görtler beim "Schnuppertag" mitwirkte.

Auch das richtige Anlegen der Utensilien für das Pferd will gelernt sein. Amelies Vereinskollegin Maria zeigte den Teilnehmern etwa die "Zwei-Finger-Methode", mittels der der richtige Sitz des am Kopf des Pferdes angelegten Saumzeugs überprüft wird. Das Striegeln der großen Tiere bereitete den Kindern natürlich Freude - schließlich dient dies nicht nur der Reinlichkeit, sondern beinhaltet durch die Massage auch einen gewissen "Wellness-Effekt".

Natürlich durften die Kinder neben der Vermittlung wertvollen Hintergrundwissens aber schließlich auch reiten, zunächst in der Reithalle, später folgte noch ein kurzer Ausritt in die Natur, inmitten derer der Reitverein Maintal ja quasi eingebettet ist.

Ohne festes Schuhwerk, lange Hose und vor allem Helm geht gar nichts. "Sicherheit ist oberstes Gebot", betont Görtler. Seit mittlerweile 25 Jahren Reitlehrerin, geht sie auf jedes Kind individuell ein. Manche wie die junge Stella saßen schon einmal auf einem Pferd, für andere ist diese Erfahrung völliges Neuland. Es gab auch mutigere Kinder, die in der Reithalle unter fachlicher Anleitung von Görtler auch schon einmal den etwas flotteren Trab wagten oder das schnelle Auf- und Absitzen.

Wenn ein Kind aber beim "Reinschnuppern" nur kurz und betont langsam reiten will, war das natürlich auch in Ordnung. Hier ging es nicht um Leistung, sondern ein Gefühl im Umgang mit Pferden zu entwickeln. "Du kannst dich auch mal noch vorne legen und Daisy am Hals umarmen", meinte Görtler in der Reithalle zu Stella, die sich das nicht zweimal sagen ließ. Die Stute dürfte diese Geste emotionaler Zugewandtheit genauso genossen haben wie die junge Reiterin selbst.

Mit Fabio, Levi und Jan nahmen auch drei Jungs teil. Das gesellschaftliche Schwarz-Weiß-Denken, sollte hier und generell sowieso endgültig über Bord geworfen werden. Levi hatte schon zuvor etwas Reiterfahrung, doch die Ferienaktion bereitete ihm dennoch - oder wohl eher gerade deshalb - eine Menge Freude. Und diese spiegelte sich in den Augen aller Teilnehmer wider. Der Mittwochvormittag verging wie im Flug. Und Stella dürfte der - zumindest vorläufige - Abschied von Daisy sicher schon ein wenig schwer gefallen sein. Doch schon relativ bald bietet sich eine Gelegenheit für alle Interessierten, ob groß oder klein, den Reitverein Maintal kennen zu lernen, nämlich bei dessen Tag der offenen Tür am Sonntag, 21. Juli.