Hin und Her um die Grundschule nervt viele Altenkunstadter

Die Grundschule liegt breiten Teilen der Bevölkerung am Herzen. Dies wurde auch anlässlich der Bürgerversammlung zu diesem Thema deutlich, die einen sehr guten Besuch zu verzeichnen hatte.

Architektin Dipl.-Ing. (FH) Ruth Schwarzmaier vom Ingenieurbüro Horstmann und Partner aus Bayreuth erinnerte an die planerische Ausgangslage bei der Sanierung der Grundschule, die künftig weitgehend barrierefrei werden soll. Auch energetische Sanierungen sein als wichtig empfunden worden. Bei der Technik (Brandschutz, Heizung, Beleuchtung) gelte es, den aktuellen Stand der Technik zu erreichen, wobei die bestehenden Räumlichkeiten für die Vereine erhalten bleiben sollen. Das Konzept sehe einen Aufzug, die Verbesserungen der sanitären Einrichtungen, der Küche und Mensa und die Dachneueindeckung vor, wobei diese Arbeitenwährend der Schulferien verwirklicht werden könnten. In dieser Übergangsphase sah das Konzept auch die Aufstellung von vier bis acht Schulcontainern auf dem gegenüber der Baiersdorfer Straße liegenden Grundstück vor.

Der Geschäftsleitende Beamte der Gemeinde, Alexander Pfaff, erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat bei der Vergabe der Planungen für die Sanierung des Schulgebäudes mit Stimmenmehrheit für das Architekturbüro Horstmann und Partner und die Einreichung der Förderanträge entschieden habe. Von den ermittelten Gesamtkosten mit 8,8 Millionen Euro, seien gut sieben Millionen als förderfähig anerkannt worden. Der Eigenanteil der Kommune betrage rund 3,8 Millionen Euro.

Beifall für Otto Schuhmann

Vor der Bürgerinitiative wurden durch Walter Limmer und Thomas Mirwald eine Vergleichsberechnung Altbau/Neubau in die Diskussion gebracht, doch verwies die Verwaltung darauf, dass es für den Neubau einer Grundschule im Gemeinderat keinen Antrag gegeben hätte und deshalb auch die Kosten nicht ermittelt wurden. Ehrenbürger Otto Schuhmann nannte es unter dem Beifall der Versammlungsbesucher langsam als "unzumutbar", wie lange diese Grundschulsanierung schon vor sich hergeschoben werde. Wenn mittlerweile dreimal über dieses Thema die Abstimmung erfolgt seit, dann sollten die Verantwortlichen der Gemeinde diese Entscheidungen langsam einmal akzeptieren. Gemeinderat Hans-Werner Schuster (CSU) sah die Vereine im bisherigen Grundschulgebäude gut untergebracht. Elternbeiratsvorsitzender Andreas Springstein verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Mitglieder seines Gremiums einvernehmlich für eine Grundschulsanierung entschieden hätten.

Stellvertretende Schulleiterin Katharina Pfadenhauer informierte darüber, dass sich sowohl die Schulleitung wie auch das gesamte Lehrerkollegium hinter einer Grundschulsanierung stünden. Sie appellierte zugleich an alle, auch einmal an die Zukunft der Grundschule insgesamt zu denken. Sie fragte, warum die Befürworter eines Grundschulneubaus nicht schon vor zwei Jahren, bei der ersten Antragstellung, aktiv geworden seien, nachdem für Planungen etc. mittlerweile schon über 500 000 Euro zu Buche stünden. Außerdem stehe die Frage im Raum, was mit den bestehenden Räumlichkeiten bei einem Neubau geschehen sollte. Pfadenhauer: "Es werden nur weitere Leerstände produziert."

Diese Diskussionsbeiträge bewegte n die Gemüter. Viele sahen weiterhin einer Belebung des Innerortsbereichs von Altenkunstadt und einen Einklang von Kirche, Rathaus, Schule, Ganztagsschule, Kindergarten, und Hort gegeben. Ja, es wurde sogar die Frage aufgeworfen, ob die Verantwortlichen der Bürgerinitiative nicht ihr Vorhaben zurückziehen sollten, denn es führe nur dazu, dass allen die Zeit, vielleicht sogar die Kosten, noch weiter davonliefen.